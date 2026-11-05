Hà Nội: Người dân len lỏi giữa đất đá, hố sâu và bụi mù trên đường Lĩnh Nam

Với chiều dài khoảng 3,4km, đường Lĩnh Nam được nâng cấp, mở rộng từ nút giao Tam Trinh đến đê sông Hồng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam Hà Nội. Riêng đoạn từ ngã ba phố Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái dài khoảng 2,2km, thuộc hướng tuyến Vành đai 2,5. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.860 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, đường Lĩnh Nam được mở rộng với mặt cắt từ 22,5-40m, quy mô 4-6 làn xe, cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Để triển khai dự án, thành phố phải thu hồi khoảng 98.345m² đất, liên quan đến hơn 800 hộ dân và tổ chức trên địa bàn 5 phường: Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Lĩnh Nam và Tương Mai. Được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2013, dự án nhiều năm chậm triển khai do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Sau khi các nút thắt mặt bằng từng bước được tháo gỡ, công trường bắt đầu triển khai nhiều mũi thi công đồng thời.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, tại nhiều vị trí trên đường Lĩnh Nam, công nhân vẫn đang đào nền, thi công hệ thống cống thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Máy móc, vật liệu xây dựng và đất đá tập kết dọc tuyến khiến mặt bằng lưu thông bị thu hẹp. Tại một số đoạn, hoạt động thi công ảnh hưởng đến lối ra vào nhà dân, cửa hàng. Người tham gia giao thông phải di chuyển chậm, luồn lách qua các khu vực có rào chắn, mặt đường chưa hoàn thiện.

Đặc biệt, khi trời mưa, các vị trí đang đào đắp dễ phát sinh bùn đất, sình lầy, gây khó khăn cho người đi bộ và phương tiện qua lại. Ngược lại, vào những ngày khô ráo, bụi từ hoạt động thi công và xe chở vật liệu ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân ven đường. Không chỉ việc đi lại bị xáo trộn, hoạt động kinh doanh của một số hộ dân cũng chịu tác động đáng kể.

Người dân chật vật di chuyển qua đoạn đường đang thi công, trong khi bụi từ công trường và xe chở vật liệu cuốn mù mịt, ảnh hưởng đến tầm nhìn và gây mất an toàn giao thông.

Dù đã bịt khẩu trang kín mặt, nhiều người đi đường vẫn phải đưa tay che chắn trước những đợt bụi cuốn mù mịt.

Trong thời gian dự án tiếp tục triển khai, chủ đầu tư và nhà thầu cần tổ chức thi công khoa học, gọn gàng; bảo đảm lối đi, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận cho thấy những yêu cầu này chưa được quan tâm thực hiện đúng mức.

Đất đá đào lên tập kết ngổn ngang dọc công trường, gây cản trở việc đi lại.

Hoạt động đào đường thi công dự án ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Nhiều hộ phải tự bắc thang, tạo lối đi tạm để vượt qua những đoạn công trường ngổn ngang, tiềm ẩn nguy hiểm.

Đại diện nhà thầu cho biết, địa chất thực tế phức tạp là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ thi công gặp khó khăn. Theo thiết kế ban đầu, công trình chỉ cần ép cừ một lớp, song khi triển khai phải điều chỉnh thành hai lớp, đồng thời bổ sung biện pháp chống đỡ, khiến thời gian thi công kéo dài.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, thành phố đã chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026.

Một số đoạn tuyến đã được nhà thầu triển khai thảm mặt đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng.

Nhiều hạng mục của dự án vẫn đang thi công dang dở, đất đá và vật liệu xây dựng còn ngổn ngang trên công trường.

Dự án mở rộng đường Lĩnh Nam được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Nam Hà Nội, tăng cường kết nối từ đường Tam Trinh đến đê sông Hồng và các trục giao thông trọng điểm trong khu vực.