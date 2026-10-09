Video: Hà Nội: Người dân lần lượt tháo dỡ, bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1.

Không khí giải phóng mặt bằng đang diễn ra khẩn trương trên đường Giải Phóng, đoạn qua phường Tương Mai (Hà Nội), khi nhiều hộ dân bắt đầu di chuyển tài sản, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao đất thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, máy xúc và các thiết bị chuyên dụng được đưa đến hiện trường, hỗ trợ người dân phá dỡ những công trình nằm trong phạm vi dự án.

Một số căn nhà đã được tháo dỡ, trong khi nhiều hộ khác đang khẩn trương thu dọn tài sản.

Tại khu vực số 415 và 417 đường Giải Phóng, hoạt động tháo dỡ đang được triển khai. Những căn nhà trước đây phục vụ sinh hoạt, kinh doanh nay từng bước được giải phóng để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường.

Ở số 381 đường Giải Phóng, một căn nhà 7 tầng, diện tích hơn 120 m² cũng đang được gia đình thu dọn. Chủ nhà cho biết mức bồi thường được xác định là 372 triệu đồng/m². Đồ đạc trong nhà đang được chuyển về một kho tại khu vực Đại Kim để chuẩn bị bàn giao mặt bằng.

Cách đó không xa, căn nhà số 419 đường Giải Phóng của gia đình anh Phạm Trường Sơn cũng trong quá trình di chuyển tài sản. Công trình rộng khoảng 80 m², gồm 8 tầng và một tầng hầm, từng được sử dụng để cho thuê phòng và kinh doanh cà phê trong khoảng 10 năm.

Anh Sơn cho biết gia đình đã bắt đầu thu dọn đồ đạc từ gần một tháng trước. Việc di chuyển được thực hiện từng bước để sớm hoàn tất bàn giao, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng triển khai phá dỡ.

Không chỉ các hộ dân, nhiều cơ sở kinh doanh trên tuyến Giải Phóng cũng đã đóng cửa, chuyển hàng hóa và chuẩn bị trả lại mặt bằng.

Trên tuyến đường xuất hiện nhiều biển thanh lý hàng hóa, phản ánh quá trình thu hẹp hoạt động kinh doanh trước thời điểm di dời.

Việc giải phóng mặt bằng đang được triển khai trên quy mô lớn để phục vụ Dự án Trục không gian Quốc lộ 1. Tuyến có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng.

Theo phương án thiết kế, tuyến đường rộng 90 m, bố trí 16 làn xe, gồm 10 làn trên tuyến chính và 6 làn song hành, mỗi bên 3 làn. Tốc độ thiết kế đạt 80 km/h. Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2027.

Riêng đoạn tuyến dài khoảng 1,5 km qua phường Phương Liệt có 14 tổ chức và 232 hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ bị ảnh hưởng. Dự án cũng tác động đến 3 khu tập thể cũ 5 tầng với 195 căn hộ, một khu tập thể 2 tầng gồm 20 căn hộ và khoảng 42.667,2 m² đất giao thông do UBND phường quản lý.

Tại phường Tương Mai, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân cũng đang được triển khai. Theo phương án được phê duyệt, đợt đầu tiên có 34 hộ dân được chi trả với tổng số tiền 439 tỷ đồng. Riêng trong sáng 7/10, 12 hộ đã nhận tổng cộng 136 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ. Đây là nhóm hộ đầu tiên nhận tiền trong quá trình thực hiện dự án tại địa bàn phường.

Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng đánh giá dự án sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng khả năng kết nối giao thông và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực phía Nam thành phố.

Theo lãnh đạo phường Tương Mai, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Quốc lộ 1 qua khu vực Hà Nội có 8 làn xe nhưng thường xuyên chịu áp lực lớn do lưu lượng phương tiện tăng cao. Việc đầu tư mở rộng được kỳ vọng nâng công suất khai thác tuyến, giảm áp lực giao thông và tăng khả năng kết nối Thủ đô với các tỉnh phía Nam.