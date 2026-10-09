Hà Nội: Người dân hối hả chuyển đồ, giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A

Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin, những ngày này, dọc đường Giải Phóng, nhiều hộ dân đang khẩn trương di chuyển đồ đạc, tháo dỡ các hạng mục công trình và thu dọn hàng hóa để chuẩn bị bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Tại một số vị trí, những căn nhà đã bắt đầu được phá dỡ. Nhiều cửa hàng treo thông báo thanh lý hàng hóa, đóng cửa hoặc thu dọn vật dụng phục vụ kinh doanh. Các hoạt động này diễn ra trong quá trình chuẩn bị giải phóng mặt bằng cho dự án mở rộng trục giao thông qua khu vực phía Nam Hà Nội.

Theo phương án được công bố, dự án có chiều dài khoảng 36,3km, điểm đầu tại khu vực hầm Kim Liên, điểm cuối tại nút giao cầu Giẽ, đi qua 18 xã, phường. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 162.000 tỷ đồng.

Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên hai tuyến đường song hành. Tốc độ thiết kế được công bố là 80km/h, hướng tới hình thành trục giao thông quy mô lớn, kết nối khu vực nội đô với các địa bàn phía Nam thành phố và các tỉnh lân cận. Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2027.

Tại một số vị trí thuộc phường Tương Mai, những căn nhà đầu tiên đã được tháo dỡ. Nhiều cửa hàng dọc tuyến cũng thu dọn hàng hóa, thanh lý sản phẩm và tháo biển quảng cáo để chuẩn bị bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Theo ghi nhận tại khu vực triển khai dự án, nhiều hộ gia đình và cơ sở kinh doanh đang từng bước di chuyển tài sản, chuẩn bị trả lại mặt bằng.

Những vật dụng còn sử dụng được như cửa, thiết bị, đồ nội thất được tháo rời, vận chuyển đến nơi mới nhằm hạn chế lãng phí.

Với những gia đình đã sinh sống nhiều năm trên tuyến phố này, việc di dời không chỉ là thay đổi nơi ở mà còn gắn với việc sắp xếp lại cuộc sống, công việc kinh doanh và sinh hoạt thường ngày.

Các hạng mục công trình lần lượt được tháo bỏ, tạo nên khung cảnh khác biệt so với diện mạo đông đúc thường ngày của tuyến phố.

Một số cơ sở kinh doanh chuẩn bị bàn giao mặt bằng bằng cách tháo biển hiệu, di chuyển hàng hóa và các thiết bị phục vụ hoạt động buôn bán.

Người dân sinh sống dọc tuyến đường Giải Phóng cho biết, dù không tránh khỏi những băn khoăn khi phải tháo dỡ căn nhà đã gắn bó nhiều năm, các gia đình vẫn sẵn sàng thu dọn tài sản, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Người dân mong muốn quá trình di dời được triển khai thuận lợi, đồng thời nơi ở mới bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định, cơ sở hạ tầng đồng bộ và chất lượng cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại.

Với quy mô 8 làn xe hiện hữu, Quốc lộ 1A đang chịu áp lực lớn từ lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đoạn đi qua khu vực đô thị. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực lưu thông, giảm tình trạng ùn tắc, đồng thời tăng cường kết nối giao thông từ Hà Nội đến các tỉnh phía Nam. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông mà còn mở ra kỳ vọng về diện mạo đô thị khang trang, hiện đại hơn dọc tuyến đường.