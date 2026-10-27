Hà Nội: Người dân đồng thuận cao với phương án điều chỉnh địa giới với Phú Thọ

Đồng thuận cao từ cơ sở

Ngay sau khi thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, nhiều xã, phường đã khẩn trương triển khai, tổ chức phát phiếu đến từng hộ gia đình.

Nhân dân xã Mỹ Đức tham gia lấy ý kiến. Ảnh: Biên Phạm.

Tại xã Đan Phượng, việc lấy ý kiến được triển khai đồng bộ tại 12/12 thôn. Nội dung Đề án và tài liệu liên quan được công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, hệ thống truyền thanh và thông qua mã QR, tạo điều kiện để người dân tìm hiểu trước khi đưa ra ý kiến.

Các tổ lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình phát phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, thu và tổng hợp kết quả. Toàn xã có 11.529 hộ tham gia, trong đó 11.523 hộ đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 99,9%. UBND xã đã tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ Hà Nội theo tiến độ quy định.

Tại xã Mỹ Đức, UBND xã thành lập các tổ công tác phụ trách 17 thôn. Từ ngày 21 đến hết ngày 25/10/2026, các thôn tổ chức phát và thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình. Kết quả, có 12.538 hộ đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 88,97% tổng số hộ gia đình trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho biết, đến hết ngày 25/10/2026, xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến đại diện hộ gia đình. Các tổ công tác thực hiện nghiêm quy trình, hướng dẫn người dân, kiểm tra việc phát, thu và tổng hợp phiếu nhằm bảo đảm kết quả khách quan, chính xác, đúng thời hạn.

Tại phường Định Công, kết quả lấy ý kiến đến hết ngày 24/10 ghi nhận 30.355 hộ tham gia trên tổng số 30.540 hộ. Trong đó, 30.019 hộ đồng ý, 316 hộ không đồng ý và 20 phiếu không hợp lệ. Tỷ lệ tán thành tính trên tổng số hộ gia đình toàn phường đạt 98,29%.

Phó chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, quá trình lấy ý kiến được triển khai nghiêm túc, bám sát kế hoạch và hướng dẫn của thành phố. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức liên quan và tổ dân phố được thực hiện thống nhất. Công tác tuyên truyền, công khai tài liệu tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin và thực hiện quyền tham gia ý kiến.

Tại xã Thường Tín, các tổ công tác đến từng hộ gia đình phát phiếu, hướng dẫn ghi và thu phiếu trực tiếp. Với những gia đình đi vắng, lực lượng triển khai chủ động liên hệ, bố trí thời gian quay lại. Kết quả, xã có 18.513/19.821 hộ đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 93,4% tổng số hộ trên địa bàn.

Tổ lấy ý kiến đến từng hộ gia đình trên địa bàn xã Phù Đổng. Ảnh: PV.

Tại xã Ba Vì, có 5.632/5.931 hộ tham gia lấy ý kiến, đạt 94,96%. Toàn bộ 5.632 phiếu đều hợp lệ, trong đó 5.597 hộ đồng ý, chiếm 94,37% tổng số hộ gia đình trên địa bàn; 35 hộ không đồng ý. Kết quả được tổng hợp, làm cơ sở để HĐND xã xem xét, thảo luận và thực hiện quyền cho ý kiến đối với Đề án theo thẩm quyền.

Xã Thư Lâm cũng hoàn thành lấy ý kiến với 27.811/28.109 hộ tham gia, đạt 98,94%. Trong đó, 27.569 hộ đồng ý, tương đương 98,08% tổng số hộ toàn xã.

Đề xuất điều chỉnh hơn 4.000ha về Hà Nội

Theo dự thảo Đề án do UBND thành phố Hà Nội chủ trì xây dựng, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính tập trung tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm. Tổng diện tích đề xuất điều chỉnh là 4.006,38ha, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Phần diện tích thuộc Vườn quốc gia Ba Vì gồm 1.507,15ha trên địa giới xã Thịnh Minh, 261,32ha trên địa giới xã Lương Sơn và 760,91ha trên địa giới phường Kỳ Sơn. Phần diện tích vùng đệm gồm 664ha tại xã Thịnh Minh, 481ha tại xã Lương Sơn và 332ha tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phương án được nghiên cứu trên cơ sở chủ trương chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ và Quyết định số 1040/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dự thảo, việc điều chỉnh xuất phát từ yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với hệ sinh thái rừng đặc dụng. Dù Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao cho UBND thành phố Hà Nội quản lý, 2.529,38ha diện tích thuộc tỉnh Phú Thọ vẫn nằm ngoài địa giới hành chính Thủ đô.

Việc điều chỉnh địa giới, nếu được cấp có thẩm quyền quyết định, sẽ tạo cơ sở để Hà Nội tổ chức quản lý thống nhất hơn đối với khu vực Vườn quốc gia, đồng thời xem xét không gian vùng đệm và hệ thống hạ tầng phục vụ bảo vệ rừng.

Nội dung này có liên quan đến Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026. Theo quy hoạch, không gian phát triển Hà Nội được tổ chức theo 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Khu vực Ba Vì - Yên Xuân có quan hệ trực tiếp với các trung tâm Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai và các trục Đại lộ Thăng Long - Ba Vì, quốc lộ 6.

Trong bối cảnh đô thị hóa có xu hướng lan tỏa lên vùng đồi núi, việc xác lập ranh giới quản lý thống nhất giữa không gian bảo tồn và không gian phát triển được đặt ra nhằm kiểm soát tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội đối với rừng, cảnh quan và đa dạng sinh học.

Dự thảo cũng dẫn định hướng tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, trong đó xác định rừng đặc dụng Ba Vì là khung sinh thái nền tảng cho cấu trúc đô thị Thủ đô.

Khi toàn bộ Vườn quốc gia nằm trong địa giới Hà Nội, thành phố có điều kiện tổ chức thống nhất công tác quy hoạch, quản lý và bảo vệ hệ sinh thái. Việc kết nối khu vực Ba Vì - Yên Xuân với Hòa Lạc và các trục giao thông liên vùng cũng cần được xem xét đồng bộ với yêu cầu bảo tồn, phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh theo quy hoạch và quy định pháp luật.

Sơ đồ phương án điều chỉnh địa giới hành chính.

Bảo đảm quyền lợi người dân khi chuyển tiếp

Bên cạnh mục tiêu thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, dự thảo Đề án yêu cầu xây dựng phương án chuyển tiếp đồng bộ đối với dân cư, đất đai, tài sản công, trường học, cơ sở y tế, dịch vụ công và các dự án đã hoặc đang nghiên cứu. Nguyên tắc đặt ra là kế thừa các quyền, nghĩa vụ hợp pháp đã hình thành, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết thủ tục hành chính và đời sống người dân.

Hai địa phương cần rà soát, xác nhận đầy đủ dữ liệu về đường ranh, dân cư, sử dụng đất, quy hoạch, dự án, giao thông và nguồn thu. Các cơ sở dữ liệu về cư trú, đất đai, hộ tịch, thuế, bảo hiểm, giáo dục và y tế phải được chuyển giao đồng bộ, bảo đảm người dân không phải khai báo lại thông tin đã có, không mất lịch sử giao dịch và tiếp tục sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong quá trình chuyển đổi.

Theo dự thảo, Hà Nội có năng lực tài chính, hạ tầng, dịch vụ và quản trị để tiếp nhận địa bàn. Tuy nhiên, thành phố vẫn cần tính toán bổ sung nhân lực chuyên môn, phương tiện kiểm tra, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, năng lực quản lý đất đai, lâm nghiệp và điều kiện cung cấp dịch vụ công. Dự thảo đề xuất xây dựng kế hoạch ngân sách riêng cho giai đoạn chuyển tiếp và danh mục đầu tư ưu tiên trong 3-5 năm đầu sau điều chỉnh.

Ở góc độ quy hoạch, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng việc điều chỉnh địa giới hành chính cần được xem xét trên cơ sở đánh giá kỹ tác động, xác định rõ mục tiêu và thời điểm phù hợp. Theo ông Nghiêm, Hà Nội từng trải qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó có những quyết định sau đó phải tạm dừng. Vì vậy, mỗi phương án mở rộng cần làm rõ mục tiêu, điều kiện thực hiện và ảnh hưởng đến chức năng của các địa phương trong vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng. Riêng phương án liên quan đến Vườn quốc gia Ba Vì, ông Nghiêm cho rằng cần tính toán tác động đến các chỉ tiêu phát triển đô thị, đặc biệt là chỉ tiêu cây xanh của Hà Nội và Phú Thọ. Việc bổ sung diện tích rừng có thể làm thay đổi chỉ tiêu cây xanh của Hà Nội, đồng thời cần xem xét ảnh hưởng đối với tỉnh có diện tích được điều chỉnh. Theo ông Nghiêm, không gian xanh tại Thủ đô không chỉ có vai trò bảo vệ môi trường mà còn gắn với các giá trị văn hóa. Do đó, việc gia tăng diện tích xanh cần đi cùng định hướng khai thác giá trị du lịch văn hóa phù hợp.