Hà Nội: Người cao tuổi hưởng ứng phong trào lựa chọn ít nhất một môn thể thao

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Lam, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong; lãnh đạo phường Sơn Tây cùng 1.500 cán bộ, hội viên người cao tuổi các xã, phường: Tùng Thiện, Sơn Tây, Suối Hai, Quảng Oai, Hát Môn, Thạch Thất, Đoài Phương, Liên Minh, Phúc Lộc, Phúc Thọ.

Hội viên người cao tuổi đồng diễn dân vũ tại lễ phát động. Ảnh: Bảo Lâm

Sự kiện diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi khi người cao tuổi Thủ đô cùng cả nước hướng tới Tuần lễ Văn hóa và Đại đoàn kết dân tộc, chào mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Màn biểu diễn múa quạt của hội viên người cao tuổi phường Sơn Tây. Ảnh: Bảo Lâm

Mở đầu chương trình, 300 hội viên người cao tuổi phường Sơn Tây biểu diễn trống hội, đồng diễn dân vũ, múa quạt với không khí sôi nổi, đầy khí thế.

Phát động tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc gắn kết các ngày lễ lớn với hoạt động rèn luyện thể chất.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Chủ tịch Hội NCT thành phố Hà Nội khẳng định, người cao tuổi không chỉ là nhân chứng lịch sử mà còn là những người gìn giữ truyền thống, trao truyền các giá trị văn hóa, giáo dục con cháu về lòng yêu nước, tình đoàn kết và đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công”, đồng chí Nguyễn Thế Toàn khẳng định sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, là nền tảng để lao động, học tập, cống hiến và tận hưởng cuộc sống.

Thực hiện Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 07/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào giai đoạn 2026-2030, nhằm tạo điều kiện để mỗi người dân được tiếp cận môn tập, địa điểm, học liệu và người hướng dẫn phù hợp, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, khoa học. Đến năm 2030, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trên toàn thành phố phấn đấu đạt khoảng 60%, trong đó tỷ lệ hội viên người cao tuổi đạt 65%; 100% xã, phường có ít nhất một mô hình tập luyện hoạt động thường xuyên.

Màn trống hội sôi nổi tại lễ phát động. Ảnh: Bảo Lâm

Theo đồng chí Nguyễn Thế Toàn, đối với người cao tuổi, rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên không chỉ giúp nâng cao thể chất, phòng ngừa bệnh tật, duy trì sự dẻo dai, linh hoạt mà còn mang lại sức khỏe tinh thần, niềm vui, sự tự tin và cơ hội giao lưu, kết nối cộng đồng, phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”.

Nhấn mạnh yêu cầu “Mỗi cán bộ Hội cần là một hạt nhân vận động; mỗi hội viên hãy là một tuyên truyền viên tích cực”, đồng chí kêu gọi mỗi người cao tuổi lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp, dành thời gian rèn luyện mỗi ngày, đồng thời vận động con cháu, người thân cùng tập luyện, xây dựng gia đình khỏe mạnh, cộng đồng văn minh.

Các đại biểu cùng cán bộ, hội viên người cao tuổi tham gia đi bộ hưởng ứng. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu hưởng ứng, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây Hà Ngọc Quân cho biết: Những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn phường Sơn Tây luôn được quan tâm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đặc biệt là người cao tuổi. Đến nay, toàn phường có 36.420 người tập luyện thường xuyên, đạt 46,7%. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh rèn luyện thân thể, biến phong trào thành thói quen thiết thực để xây dựng cộng đồng Sơn Tây ngày càng mạnh khỏe, đoàn kết và phát triển.

Cán bộ, hội viên người cao tuổi và các lực lượng tham gia đi bộ xung quanh Thành cổ Sơn Tây hưởng ứng phong trào tại lễ phát động. Ảnh: Bảo Lâm

Ngay sau lễ phát động, đại biểu cùng cán bộ, hội viên người cao tuổi và các lực lượng tham gia đi bộ xung quanh Thành cổ Sơn Tây hưởng ứng phong trào, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trong người cao tuổi Hà Nội.