Hà Nội đang nghiên cứu phương án xây dựng tuyến đường sắt có cự ly ngắn nhất, kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình với Thủ đô, trong đó ga Gia Lâm được đề xuất trở thành đầu mối trung chuyển quan trọng. Phương án này không chỉ rút ngắn thời gian đi lại xuống còn khoảng 30–45 phút mà còn mở ra khả năng kết nối liên thông giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài.

Sáng 9/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan nhằm bàn phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng thời rà soát hướng tuyến và vị trí các nhà ga đường sắt đô thị.

Hà Nội nghiên cứu tuyến đường sắt đưa hành khách đến sân bay Gia Bình trong 30–45 phút

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và đang được triển khai khẩn trương. Theo kế hoạch, sân bay dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Vì vậy, việc sớm xác định phương án kết nối giao thông, đặc biệt là hệ thống đường sắt, có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ khai thác và hiệu quả vận hành của cảng hàng không.

Thời gian qua, các phương án kết nối sân bay Gia Bình bằng đường bộ và đường sắt đã được nghiên cứu, đề xuất. Tuy nhiên, hướng tuyến kết nối từ trung tâm Hà Nội đến sân bay vẫn cần tiếp tục làm rõ, bảo đảm tính trực tiếp, thuận tiện và đồng bộ với mạng lưới giao thông vùng.

Theo Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 6/11/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị theo hướng đồng bộ, liên thông, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển vùng Thủ đô.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình, sân bay Nội Bài với trung tâm Hà Nội. Việc nghiên cứu phải làm rõ mối liên hệ giữa đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các loại hình vận tải khác, đồng thời xác định các ga trung tâm có khả năng trở thành đầu mối kết nối.

Mục tiêu đặt ra là tạo thuận lợi tối đa cho hành khách, nhất là khách quốc tế và người di chuyển đường dài, hạn chế số lần trung chuyển, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Hà Nội cũng được yêu cầu phối hợp với Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương liên quan nghiên cứu kết nối giao thông liên vùng, thống nhất quy hoạch và nâng cao hiệu quả khai thác toàn mạng lưới.

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực, thành phố cần xác định danh mục công trình ưu tiên, tiến độ triển khai phù hợp với quá trình phát triển và khai thác sân bay Gia Bình, báo cáo phương án kết nối tổng thể trong tháng 11/2026.

Ưu tiên tuyến đường sắt rút ngắn thời gian di chuyển còn 30–45 phút

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến đạt công suất 50 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và định hướng đạt 100 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Hiện Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu đề án khai thác sân bay Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình. Theo định hướng đang được nghiên cứu, giai đoạn 2029–2030, Nội Bài tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa và một phần chuyến bay quốc tế.

Trước yêu cầu phát triển hệ thống cảng hàng không, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị Hà Nội rà soát, điều chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị, bảo đảm kết nối trực tiếp với cả hai sân bay.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu hướng tuyến từ sân bay Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội. Trong đó, cần xác định rõ vai trò của ga Gia Lâm trong việc kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị.

Theo Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, phương án được lựa chọn cần bảo đảm cự ly và thời gian di chuyển ngắn nhất, phấn đấu hành khách đi từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không chỉ mất khoảng 30–45 phút.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian nhằm rút ngắn thời gian hành trình và nâng cao hiệu quả khai thác. Đồng thời, các tuyến đường sắt kết nối sân bay phải có nhà ga bố trí ngay trong khu vực cảng hàng không, tạo thuận lợi cho hành khách chuyển tiếp giữa các phương thức vận tải.

Đối với mạng lưới đường sắt liên vùng, Bộ Xây dựng đề nghị Cục Đường sắt phối hợp với các địa phương Bắc Ninh, Hưng Yên rà soát phương án kết nối, bảo đảm đồng bộ với hệ thống đường sắt quốc gia và các tuyến vành đai phía Đông.

Ga Gia Lâm được đề xuất trở thành đầu mối kết nối hai sân bay

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã được nghiên cứu, xây dựng và thông qua, định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đa trung tâm, gắn với các cực tăng trưởng mới thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm lịch sử quanh hồ Gươm.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp

Theo định hướng này, hệ thống giao thông công cộng cũng phải được tổ chức theo hướng kết nối các trung tâm phát triển và đầu mối giao thông lớn. Đường sắt quốc gia không đi trực tiếp vào khu vực trung tâm mà được tổ chức kết nối tại các đầu mối trên hành lang và khu vực phía Bắc thành phố.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ về nghiên cứu phương án kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình, sân bay Nội Bài với trung tâm Hà Nội, thành phố đã phối hợp với các đơn vị tư vấn xây dựng một số phương án.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng và các địa phương, đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị tập trung nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô bằng tuyến đường sắt có cự ly ngắn nhất. Yêu cầu đặt ra là hành khách có thể di chuyển thuận tiện từ sân bay vào thành phố, hạn chế tối đa việc phải đổi phương tiện hoặc trung chuyển nhiều lần.

Một trong những định hướng đáng chú ý là lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, kết nối nhiều loại hình vận tải đường sắt, gồm đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ đây, tuyến đường sắt sẽ được tổ chức kết nối đến sân bay Gia Bình, qua đó tận dụng vai trò đầu mối giao thông hiện có và rút ngắn cự ly di chuyển.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc – Nam, vốn là tuyến xuyên suốt quan trọng của thành phố. Trên cơ sở đó, nghiên cứu bổ sung một nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, sau đó phân hướng về phía Đông để kết nối với sân bay Gia Bình.

Phương án này được xem xét theo hướng bổ sung nhánh tuyến, hạn chế tối đa việc thay đổi cơ bản quy hoạch cũng như các dự án đường sắt đã được phê duyệt và đang triển khai. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh phát sinh những điều chỉnh lớn đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô vừa được thông qua.

Đặc biệt, phương án kết nối còn mở ra khả năng hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài. Khi đó, hành khách từ các chuyến bay quốc tế đến Gia Bình có thể sử dụng đường sắt để di chuyển sang Nội Bài, tiếp tục các chuyến bay nội địa đến những tỉnh, thành phố khác và ngược lại.

Việc hình thành mạng lưới kết nối này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hai cảng hàng không, tạo thuận lợi cho hoạt động trung chuyển hành khách và tăng cường liên kết giao thông giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng hướng tuyến, bảo đảm tính khả thi, thuận lợi trong tổ chức vận tải và không làm ảnh hưởng đến tổng thể quy hoạch Thủ đô đã được phê duyệt.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng và các địa phương, Hà Nội sẽ hoàn thiện phương án, báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện các thủ tục cần thiết. Thành phố yêu cầu quá trình phối hợp được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ, sớm thống nhất phương án kết nối đường sắt giữa trung tâm Hà Nội với hai cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Nội Bài.