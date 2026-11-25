Nghiên cứu tái chế tro bay thành vật liệu xây dựng

Tại tọa đàm "Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác" do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 25/11, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm xử lý, tái sử dụng tro bay từ các nhà máy điện rác, hướng tới giảm chôn lấp và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm xử lý, tái sử dụng tro bay từ các nhà máy điện rác, hướng tới giảm chôn lấp và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Theo ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty CP INA, công nghệ đốt rác phát điện đang góp phần giải quyết bài toán xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị lớn.

Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh tro bay - loại chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý đúng quy trình.

Tro bay được thu gom từ hệ thống xử lý khí thải của nhà máy đốt rác phát điện có thành phần phức tạp. Tro bay chưa qua xử lý thường chứa hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng, muối hòa tan và các hợp chất hữu cơ nguy hại như dioxin, furan. Nếu không được kiểm soát, những thành phần này có thể gây ô nhiễm đất, nước và không khí.

Năm 2022, khi Nhà máy điện rác Sóc Sơn vận hành thử nghiệm, INA đã tiến hành khảo sát và nghiên cứu giải pháp xử lý tro bay.

Doanh nghiệp hợp tác với một đối tác Nhật Bản có kinh nghiệm triển khai khoảng 500 dự án xử lý tro bay, đồng thời ký hợp đồng nghiên cứu với Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng) nhằm đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

Sau hơn hai năm nghiên cứu, thử nghiệm ở quy mô phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu bước đầu xác định hai hướng ứng dụng: Sử dụng 15% tro bay trong sản xuất gạch không nung và sử dụng 15% tro bay thay thế đất sét trong sản xuất gạch nung.

Theo kết quả kiểm định của Viện Vật liệu Xây dựng, cả hai loại sản phẩm thử nghiệm đều đáp ứng yêu cầu quy chuẩn QCVN 07:2025/BNNMT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại). Lượng chất thải thứ cấp phát sinh trong quá trình sản xuất có thay đổi nhưng không đáng kể, vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hải Long nhấn mạnh, kết quả này mới dừng ở quy mô phòng thí nghiệm, chưa phải thử nghiệm pilot hay sản xuất công nghiệp. INA cũng chưa đủ cơ sở để khẳng định khả năng thương mại hóa sản phẩm.

Theo ông Long, xử lý tro bay cần trải qua ba công đoạn chính gồm tiền xử lý, ổn định hóa và cố định các thành phần nguy hại. Mục tiêu không chỉ giảm hàm lượng chất độc hại mà còn phải bảo đảm chúng không bị hòa tan hoặc rửa trôi sau xử lý.

Đặc biệt, nếu tro bay được tái sử dụng làm gạch, xi măng, vật liệu san lấp hoặc nền đường, cần đánh giá khả năng duy trì tính ổn định trong suốt vòng đời sử dụng.

Nước có thể rửa trôi các thành phần nguy hại xuống đất, bụi có thể phát tán trong quá trình vận chuyển, thi công. Vì vậy, việc đánh giá cần gắn với cơ chế theo dõi, giám sát lâu dài, không chỉ dừng ở kết quả kiểm định sản phẩm.

Kiểm soát chặt chẽ an toàn môi trường

Cũng với quan điểm thận trọng, ông Tạ Văn Luân, Phó giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng) cho rằng, sản phẩm sau tái chế tro bay nhà máy điện rác phải đáp ứng đồng thời yêu cầu kỹ thuật và an toàn môi trường.

Việc lựa chọn công nghệ phù hợp, kiểm soát an toàn môi trường, hoàn thiện hành lang pháp lý... là những điều kiện quan trọng để từng bước hình thành chuỗi xử lý, tái chế tro bay bền vững.

Theo ông Luân, cần thực hiện các phép thử ngâm chiết để đánh giá khả năng giải phóng kim loại nặng, muối hòa tan và những thành phần có nguy cơ khác. Đồng thời, phải kiểm tra độ bền lâu, khả năng thôi nhiễm sau các chu kỳ lão hóa, ngâm nước và khô - ướt.

Ông Tạ Văn Luân đề xuất xây dựng chương trình thí điểm trong khoảng 12-18 tháng, kết hợp nghiên cứu khoa học, kiểm chứng công nghệ và sản xuất thử nghiệm có kiểm soát. Chương trình cần có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu, tổ chức kiểm định độc lập và doanh nghiệp.

Các kết quả thử nghiệm phải được kiểm chứng bởi phòng thí nghiệm có năng lực phù hợp, độc lập với đơn vị cung cấp công nghệ. Ngoài tro bay đầu vào và sản phẩm đầu ra, cần theo dõi chất lượng nước thải, khí thải, bụi, bùn thải và các chất thải thứ cấp trong toàn bộ quá trình xử lý.

Đối với Hà Nội, việc lựa chọn công nghệ thí điểm cần đánh giá đồng thời hiệu quả kỹ thuật, mức độ an toàn môi trường và tính khả thi kinh tế. Công nghệ phải chứng minh khả năng vận hành ổn định; kết quả xử lý cần được kiểm tra, đánh giá độc lập, bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Sớm định hướng công nghệ, hoàn thiện hành lang pháp lý

Từ góc độ doanh nghiệp vận hành nhà máy điện rác, ông Đỗ Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội, nhà đầu tư Nhà máy điện rác Sóc Sơn, cho rằng, Hà Nội cần sớm lựa chọn phương án hoặc định hướng công nghệ xử lý, tái chế tro bay phù hợp với đặc thù rác thải tại Việt Nam.

Theo ông Đỗ Tiến Dũng, trong tầm nhìn nghiên cứu, thử nghiệm từ 1 - 2 năm tới, chính quyền TP Hà Nội và cơ quan quản lý môi trường cần sớm xác định định hướng công nghệ để các bên có cơ sở triển khai.

Hiện nay, Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội đã chủ động tổng hợp các công nghệ xử lý, tái chế tro bay đang được áp dụng phổ biến trên thế giới để cung cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền thành phố tham khảo, đánh giá.

Để hình thành chuỗi tái chế ổn định, tiến tới giảm dần tỷ lệ chôn lấp, yếu tố tiên quyết là phải có công nghệ được nghiên cứu, đánh giá bài bản và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với đó là hệ thống quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp quản lý đồng bộ, tạo hành lang pháp lý cho sản phẩm sau tái chế đi vào thị trường.

Khi hành lang pháp lý và công nghệ đã sẵn sàng, doanh nghiệp mới có cơ sở đầu tư xây dựng thiết bị, dây chuyền xử lý tương ứng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu biến tro bay từ gánh nặng chất thải thành nguồn tài nguyên thứ cấp phục vụ phát triển bền vững.

Có thể thấy, tái chế tro bay điện rác thành vật liệu xây dựng là hướng nghiên cứu có tiềm năng nhưng cần được triển khai thận trọng, có kiểm chứng.

Việc lựa chọn công nghệ phù hợp, kiểm soát an toàn môi trường, hoàn thiện hành lang pháp lý và bảo đảm đầu ra sản phẩm sẽ là những điều kiện quan trọng để Hà Nội từng bước hình thành chuỗi xử lý, tái chế tro bay bền vững.