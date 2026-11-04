Hà Nội nghiên cứu phương án tái định cư mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo trình UBND thành phố về kết quả làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc (đoạn từ đường Tô Hiệu đến Hoàng Quốc Việt). Trong đó, vấn đề bố trí quỹ đất tái định cư và giải quyết tình trạng ngập úng được đặt lên hàng đầu.

Hà Nội đang nghiên cứu sử dụng khu đất 0,9ha phía Nam đường Nghĩa Tân để bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di dời phục vụ dự án.

Theo báo cáo, các bên đã thống nhất phương án tuyến và chỉ giới đường đỏ cho đoạn tuyến trên. Trọng tâm của vướng mắc hiện nay nằm ở khâu giải phóng mặt bằng, liên quan trực tiếp đến 79 hộ dân tại khu tập thể K2, K3 và khoảng 42 hộ dân dọc tuyến đường.

Sở Xây dựng nhận định, việc giải phóng mặt bằng khu vực này là điều kiện tiên quyết để dự án có thể khởi công, đồng thời đây cũng là "nút thắt" đã tồn tại nhiều năm qua. Để gỡ khó, Sở đề xuất phương án sử dụng khu đất rộng 0,9ha nằm phía Nam đường Nghĩa Tân (thuộc ô đất G1/CCĐT4). Khu đất này có lợi thế nằm ngay sát phạm vi dự án, rất thuận tiện để tổ chức tái định cư tại chỗ, qua đó dễ dàng tạo được sự đồng thuận từ phía người dân.

Tuy nhiên, trước đó khu đất 0,9ha này đã được định hướng đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư cho các hộ dân khu tập thể Viện Mác - Lê nin (để mở rộng Học viện) và phát triển nhà ở cho cán bộ Học viện. Tại cuộc họp hồi giữa tháng 10, Học viện tiếp tục đề nghị thành phố ưu tiên sử dụng khu đất này cho nhu cầu nội bộ.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng đề xuất giải pháp hài hòa: Ưu tiên một phần cho các mục tiêu của Học viện theo định hướng cũ, phần còn lại sẽ cân đối quỹ nhà, đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di dời thuộc dự án Nguyễn Phong Sắc. Trong trường hợp khu đất không đủ sức chứa, UBND phường Nghĩa Đô sẽ rà soát để bố trí bổ sung tại các quỹ tái định cư khác trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh bài toán an cư, dự án còn phải giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn trên trục Nguyễn Phong Sắc, đoạn qua Học viện. Hiện tại, đoạn Tô Hiệu - Nghĩa Tân thi công dở dang từ năm 2013, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ. Thêm vào đó, nền khuôn viên Học viện lại thấp hơn mặt đường Hoàng Quốc Việt gần 1m, thấp hơn đường Nguyễn Phong Sắc khoảng 0,4m khiến nước khó thoát.

Sở Xây dựng đề xuất đánh giá tổng thể để kết nối đồng bộ hệ thống thoát nước bên trong khuôn viên Học viện và ngoài mặt đường Nguyễn Phong Sắc. Nếu việc này mất nhiều thời gian, trước mắt cần đầu tư dứt điểm cống thoát nước dọc đường Nguyễn Phong Sắc và để sẵn cửa đấu nối chờ hệ thống của Học viện.

Hiện, Sở Xây dựng đang kiến nghị UBND thành phố sớm chốt định hướng sử dụng khu đất 0,9ha nói trên; đồng thời giao phường Nghĩa Đô khẩn trương lập báo cáo chủ trương đầu tư và phương án phân bổ tái định cư để sớm khởi động lại dự án huyết mạch này.