Hà Nội nghiên cứu phương án kết nối đường sắt liên thông hai sân bay Gia Bình - Nội Bài

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình, việc quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị.

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Nghiên cứu hướng tuyến ngắn nhất, lấy ga Gia Lâm làm đầu mối kết nối

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan phát biểu thảo luận, đưa ra các phương án kết nối Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình, bao gồm hệ thống đường sắt đô thị theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 6-11-2026 của Văn phòng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, đối với quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 50 triệu hành khách/năm và định hướng đến năm 2050 đạt 100 triệu hành khách/năm. Hiện nay, Chính phủ đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.

Theo định hướng này, đến năm 2029-2030, Nội Bài tiếp tục khai thác các chuyến bay quốc nội và một phần chuyến bay quốc tế. Đối với cảng hàng không thứ hai của Hà Nội ở phía Nam, việc đầu tư sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với định hướng quy hoạch dài hạn.

Liên quan đến quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, đối với quy hoạch chuyên ngành hạ tầng, trong đó có đường sắt và đường bộ, cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp với hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Gia Bình theo kết luận của lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị nghiên cứu hướng tuyến từ Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội; xác định rõ ga trung tâm đường sắt đô thị của thành phố và vị trí các nhà ga trong quy hoạch. Trong đó, cần làm rõ vai trò của ga Gia Lâm là ga đường sắt quốc gia, đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị.

Đối với các tuyến đường sắt liên vùng kết nối Hà Nội với Hưng Yên và Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị Cục Đường sắt phối hợp với các sở xây dựng của hai địa phương (Bắc Ninh và Hưng Yên) rà soát lại phương án kết nối.

Việc nghiên cứu phải tính toán đồng bộ với mạng lưới đường sắt quốc gia, các tuyến vành đai phía Đông và những tuyến đường sắt liên quan; cụ thể hóa hướng tuyến trong quy hoạch để các địa phương có cơ sở cập nhật vào quy hoạch tỉnh, xác định những đoạn tuyến ưu tiên đầu tư trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cũng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội theo hướng tuyến ngắn nhất, qua khu vực ga Gia Lâm; xem xét bổ sung tuyến nhánh kết nối với các ga trung tâm; nghiên cứu tổ chức tuyến kết nối từ khu vực trung tâm theo hướng phía Nam lên sân bay Nội Bài, bảo đảm liên thông giữa các đầu mối đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt chuyên dùng.

Bổ sung nhánh tuyến, không làm thay đổi cơ bản quy hoạch đường sắt

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã được thành phố nghiên cứu, xây dựng công phu, đầy đủ và được thông qua. Trong đó, định hướng phát triển Hà Nội không chỉ tập trung vào khu vực trung tâm lịch sử Hồ Gươm mà còn mở rộng ra những trung tâm phát triển, gắn với các cực tăng trưởng mới. Vì vậy, hệ thống giao thông công cộng của thành phố cũng đã được quy hoạch theo hướng kết nối đa trung tâm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc Hà Nội phối hợp với các địa phương và Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án kết nối đường sắt trực tiếp giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với trung tâm Hà Nội, thành phố đã cùng các đơn vị tư vấn nghiên cứu, đề xuất một số phương án.

Trên cơ sở thảo luận tại cuộc họp, đặc biệt là ý kiến của các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh và ý kiến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt ngắn nhất, bảo đảm thuận tiện cho hành khách từ sân bay có thể tiếp cận thành phố, hạn chế tối đa việc phải trung chuyển nhiều lần hoặc thay đổi phương tiện.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng lưu ý, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua, quá trình điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ trình tự, thủ tục chặt chẽ và sẽ rất phức tạp. Do đó, cần nghiên cứu phương án bổ sung kết nối trên cơ sở giữ ổn định định hướng quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh các nội dung lớn của quy hoạch.

Theo hướng đó, thành phố Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, nơi kết nối nhiều loại hình vận tải đường sắt, gồm: Đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ ga Gia Lâm sẽ tổ chức tuyến kết nối đến sân bay Gia Bình. Đây là phương án được nghiên cứu nhằm rút ngắn cự ly kết nối, tận dụng vai trò đầu mối giao thông của ga Gia Lâm.

Toàn cảnh cuộc họp

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam, là tuyến xuyên suốt quan trọng của thành phố. Trên cơ sở đó, nghiên cứu bổ sung một nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, sau đó phân hướng về phía Đông để kết nối với sân bay Gia Bình. Phương án này được xem xét theo hướng bổ sung nhánh tuyến, không làm thay đổi cơ bản quy hoạch và các dự án đường sắt đã được phê duyệt, đang triển khai.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, những hướng tuyến cụ thể cần tiếp tục được các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, thuận lợi trong tổ chức vận tải, không ảnh hưởng đến tổng thể quy hoạch Thủ đô đã được phê duyệt.

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương và Bộ Xây dựng, thành phố sẽ hoàn thiện phương án, báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện các thủ tục cần thiết. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu, quá trình phối hợp phải được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ, sớm thống nhất hướng tuyến kết nối đường sắt giữa trung tâm Hà Nội với hai cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Nội Bài.