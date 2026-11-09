Hà Nội nghiên cứu phương án đường sắt ngắn nhất tới sân bay Gia Bình

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Mục tiêu kết nối sân bay với trung tâm Hà Nội trong 30 - 45 phút

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và đang được triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Đến nay, các phương án kết nối sân bay bằng đường bộ và đường sắt đã được nghiên cứu, đề xuất. Tuy nhiên, hướng tuyến và phương án kết nối từ trung tâm Hà Nội đến sân bay Gia Bình vẫn chưa rõ ràng, cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo ông Vũ Đại Thắng, tại Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 6/11/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã giao Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, bảo đảm đồng bộ, liên thông và phù hợp với định hướng phát triển vùng Thủ đô.

Trong đó, Hà Nội được yêu cầu quy hoạch, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình, Nội Bài với trung tâm thành phố; đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các phương thức vận tải khác.

Thành phố cũng phải phối hợp với Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương liên quan nghiên cứu kết nối giao thông liên vùng, xác định các công trình ưu tiên và tiến độ triển khai phù hợp với quá trình phát triển, khai thác sân bay Gia Bình. Phương án kết nối tổng thể phải được báo cáo trong tháng 11/2026.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Thông tin về quy hoạch các cảng hàng không, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, sân bay Nội Bài dự kiến đạt công suất 50 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 100 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Hiện Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu đề án khai thác sân bay Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.

Theo định hướng đang được nghiên cứu, giai đoạn 2029 - 2030, Nội Bài tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa và một phần chuyến bay quốc tế. Việc đầu tư cảng hàng không thứ hai của Hà Nội sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với quy hoạch dài hạn.

Về hạ tầng kết nối, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho rằng cần chú trọng cả đường bộ và đường sắt đô thị, trong đó các tuyến đường sắt kết nối sân bay phải bố trí nhà ga trong khu vực sân bay để thuận tiện cho hành khách.

Đối với mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, dù Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt, các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng, trong đó có đường sắt và đường bộ, vẫn cần tiếp tục được rà soát để bảo đảm khả năng kết nối với hai sân bay.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị nghiên cứu hướng tuyến từ sân bay Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, đồng thời xác định rõ ga trung tâm đường sắt đô thị và vị trí các nhà ga trong quy hoạch.

Ga Gia Lâm được xem xét với vai trò đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị.

Mục tiêu nghiên cứu là lựa chọn phương án có cự ly ngắn nhất, phấn đấu rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Hà Nội đến các sân bay xuống khoảng 30 - 45 phút.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Thứ trưởng cũng đề xuất nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian.

Đối với mạng lưới đường sắt liên vùng, Cục Đường sắt được đề nghị phối hợp với các sở xây dựng của Bắc Ninh, Hưng Yên rà soát phương án kết nối, bảo đảm đồng bộ với đường sắt quốc gia, các tuyến vành đai phía Đông và các tuyến liên quan.

Bên cạnh hướng tuyến qua ga Gia Lâm, Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu bổ sung nhánh kết nối với các ga trung tâm, đồng thời xem xét tuyến từ khu vực trung tâm theo hướng phía Nam lên sân bay Nội Bài.

Để tiếp tục hoàn thiện các phương án, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng giao Cục Đường sắt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát trong ngày 10/11.

Nội dung rà soát phải xác định rõ từng hướng tuyến, vị trí nhà ga, phương án rút ngắn cự ly và thời gian di chuyển, đồng thời bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội.

Đề xuất ga Gia Lâm làm đầu mối kết nối quan trọng

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, mở rộng các khu vực phát triển gắn với những cực tăng trưởng mới, thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm lịch sử.

Vì vậy, việc kết nối đường sắt từ sân bay vào Hà Nội cần hướng tới các trung tâm phát triển và đầu mối giao thông lớn. Theo quy hoạch, đường sắt quốc gia không đi trực tiếp vào khu vực trung tâm mà kết nối tại các đầu mối ở hành lang và khu vực phía Bắc thành phố.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng và các địa phương, ông Vũ Đại Thắng đề nghị tiếp tục nghiên cứu phương án đường sắt có cự ly ngắn nhất từ sân bay Gia Bình đến Hà Nội, tạo thuận lợi cho hành khách, hạn chế việc phải trung chuyển nhiều lần.

Tuy nhiên, do Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua, việc điều chỉnh phải tuân thủ các trình tự, thủ tục chặt chẽ. Do đó, phương án kết nối cần được nghiên cứu theo hướng bổ sung, giữ ổn định định hướng quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, hạn chế điều chỉnh các nội dung lớn.

Theo hướng này, Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ ga Gia Lâm sẽ tổ chức tuyến kết nối đến sân bay Gia Bình.

Phương án được nghiên cứu nhằm rút ngắn cự ly, đồng thời tận dụng vai trò đầu mối giao thông của ga Gia Lâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam, nghiên cứu bổ sung một nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, sau đó phân hướng về phía Đông để kết nối với sân bay Gia Bình.

Việc bổ sung nhánh tuyến được xem xét theo hướng không làm thay đổi cơ bản quy hoạch và các dự án đường sắt đã được phê duyệt hoặc đang triển khai.

Theo đánh giá tại cuộc họp, phương án này có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài trong tương lai.

Khi đó, hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Gia Bình có thể di chuyển bằng đường sắt đến Nội Bài để tiếp tục các chuyến bay nội địa đi những tỉnh, thành phố khác và ngược lại.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các hướng tuyến cụ thể vẫn cần được cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, thuận lợi trong tổ chức vận tải và không ảnh hưởng đến tổng thể quy hoạch Thủ đô.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng và các địa phương, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án, báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện các thủ tục cần thiết.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, sớm thống nhất hướng tuyến đường sắt kết nối trung tâm Hà Nội với hai sân bay Gia Bình và Nội Bài.

Trần Trọng