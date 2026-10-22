Hà Nội nghiên cứu phát triển giao thông đa phương thức tầm nhìn 100 năm

Mạng lưới giao thông Thủ đô sẽ được nghiên cứu trên cơ sở cấu trúc không gian phát triển gồm 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Quyết định số 5877/QĐ-UBND ngày 20/10/2026, phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố, với diện tích khoảng 3.359,84 km².

Theo quyết định, mạng lưới giao thông Thủ đô sẽ được nghiên cứu trên cơ sở cấu trúc không gian phát triển gồm 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, hướng tới tăng cường kết nối nội đô và liên vùng, giảm tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông.

Nghiên cứu giao thông tầm thấp, phương tiện lưỡng cư

Một trong những nội dung của nhiệm vụ quy hoạch là nghiên cứu phát triển giao thông tầm thấp và hạ tầng phục vụ kinh tế tầm thấp.

Theo đó, Hà Nội sẽ nghiên cứu bố trí các điểm cất, hạ cánh, hành lang kết nối và những đầu mối tích hợp với hệ thống giao thông mặt đất.

Các ứng dụng được ưu tiên nghiên cứu gồm cấp cứu y tế, cứu hộ, cứu nạn, giám sát hạ tầng và dịch vụ đô thị. Việc phát triển hạ tầng phải phù hợp với quy hoạch không gian tầm thấp, đồng thời tuân thủ các quy định về hàng không, quốc phòng và an ninh.

Đối với hệ thống sân bay, thành phố sẽ rà soát, đề xuất định hướng phát triển phù hợp với quy hoạch cấp trên. Trong đó, sân bay Hòa Lạc và Gia Lâm được nghiên cứu theo hướng khai thác lưỡng dụng.

Về giao thông đường thủy, Hà Nội sẽ nghiên cứu khả năng thí điểm phương tiện vận tải lưỡng cư, có thể hoạt động trên cả đường bộ và đường thủy, tại những khu vực phù hợp với điều kiện kỹ thuật, an toàn và môi trường.

Thành phố cũng sẽ rà soát mạng lưới sông, cảng, bến thủy nội địa và cảng cạn; nghiên cứu phát triển các hành lang vận tải hành khách, hàng hóa và logistics, tăng cường kết nối với hệ thống đường bộ, đường sắt.

Lấy đường sắt đô thị làm trục chính của vận tải công cộng

Theo nhiệm vụ quy hoạch, đường sắt đô thị được xác định là trục xương sống của hệ thống vận tải hành khách công cộng, gắn với phát triển các đầu mối trung chuyển và đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Hà Nội sẽ rà soát, đề xuất phát triển đồng bộ mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đường sắt nội vùng và đường sắt chuyên dùng.

Mạng lưới được nghiên cứu theo cấu trúc các tuyến hướng tâm, vành đai và tuyến ngang, bảo đảm kết nối giữa các phương thức vận tải.

Trong đó, Nội Bài, Ngọc Hồi, Gia Lâm, Cổ Loa và Phú Xuyên là những đầu mối lớn cần nghiên cứu, không chỉ với chức năng nhà ga mà còn là các điểm trung chuyển đa phương thức gắn với phát triển đô thị.

Thành phố cũng sẽ xác định hướng tuyến, vị trí nhà ga, depot, trung tâm trung chuyển và nhu cầu sử dụng đất dành cho đường sắt, bảo đảm kết nối với các khu công nghiệp, trung tâm logistics và khu vực phát triển mới.

Đối với đường bộ, quy hoạch sẽ rà soát hệ thống cao tốc, đường vành đai, đường hướng tâm, các trục liên kết vùng, tuyến giao thông dọc sông, cầu và nút giao chính.

Tại khu vực nội đô, Hà Nội nghiên cứu tổ chức giao thông trên cao, mặt đất và ngầm, đồng thời kết nối hạ tầng giao thông ngầm với không gian ngầm đô thị.

Dự phòng quỹ đất, phát triển hệ thống giao thông thông minh

Nhiệm vụ quy hoạch yêu cầu xác định sớm nhu cầu sử dụng đất, phạm vi dự phòng và nguyên tắc bảo vệ quỹ đất phát triển hạ tầng giao thông.

Các công trình được xem xét gồm đường giao thông, nhà ga, depot, bến bãi, công trình ngầm, cảng, sân bay và các điểm cất, hạ cánh phục vụ giao thông tầm thấp.

Việc dự phòng quỹ đất từ giai đoạn quy hoạch nhằm hạn chế phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng và những khó khăn khi triển khai dự án.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch giao thông vận tải, bao gồm dữ liệu địa lý GIS và mô hình giao thông phục vụ dự báo nhu cầu đi lại, đánh giá tác động của các dự án đầu tư.

Hệ thống được định hướng kết nối với hệ thống giao thông thông minh (ITS) và dữ liệu vận hành thực tế, hỗ trợ dự báo, mô phỏng và điều hành giao thông theo thời gian thực.

Sau khi hoàn thành, mô hình giao thông sẽ được bàn giao cho Sở Xây dựng Hà Nội phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Sở Xây dựng Hà Nội được giao tổ chức lập, trình duyệt quy hoạch, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch dự kiến được trình UBND thành phố phê duyệt trong năm 2026.

Trần Trọng