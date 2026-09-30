Hà Nội nghiên cứu nhân rộng mô hình lớp học mở

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Nguyễn

Chiều 30-9, tại Trường Tiểu học Kim Liên A (phường Kim Liên), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai thí điểm mô hình lớp học mở năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Đây là một trong những hoạt động của ngành Giáo dục Thủ đô nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, hình thức lớp học mở không mới, song việc triển khai bài bản, có chỉ đạo cụ thể là bước thực hiện chủ trương mang tính chiến lược của Thành ủy Hà Nội, hướng tới bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, ứng dụng công nghệ giúp tăng khả năng tương tác giữa các điểm trường, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa những nơi còn khó khăn. Mô hình cũng tạo điều kiện sử dụng linh hoạt đội ngũ, hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn thông qua sinh hoạt chuyên môn, học thuật; đồng thời phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng bài học, chủ đề.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu. Ảnh: Lê Nguyễn

Năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thí điểm mô hình tại 25 trường, bước đầu hình thành sự phối hợp giữa trường trung tâm và trường vệ tinh trong các giờ dạy thử nghiệm, đánh giá khả năng tương tác giữa giáo viên, học sinh ở các điểm trường và hiệu quả tổ chức lớp học.

Từ kết quả này, Hà Nội có thể nghiên cứu kết nối giờ dạy từ trường trung tâm tới các trường ở khu vực ngoại thành, huy động giáo viên có chuyên môn tốt tham gia giảng dạy tại trường trung tâm, trong khi giáo viên tại trường vệ tinh phối hợp, hỗ trợ. Mô hình này giúp học sinh ở khu vực khó khăn thêm cơ hội tiếp cận các bài học chất lượng.

Cùng với dạy học trực tiếp, khi các điều kiện về hệ thống học tập trực tuyến được bảo đảm, Hà Nội có thể xây dựng kho học liệu dùng chung, đưa những giờ dạy hiệu quả lên hệ thống để học sinh ở các khu vực khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận.

Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, về lâu dài, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tham mưu thành phố có chính sách phù hợp để động viên giáo viên, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của giáo viên tại các trường vệ tinh. Sở cũng sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến phản hồi từ giáo viên, đánh giá thuận lợi, khó khăn để từng bước chuẩn hóa quy trình tổ chức lớp học mở.

Tại hội nghị, cán bộ quản lý, giáo viên các trường học đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai thí điểm mô hình lớp học mở, từ hiệu quả bước đầu đến những yêu cầu đặt ra khi nhân rộng.

Từ thực tế tham gia thí điểm với vai trò điểm cầu vệ tinh, ông Chu Văn Kiểm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Chi Lan (xã Sóc Sơn) cho biết mô hình giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận nguồn học liệu, giao lưu với giáo viên và học sinh ở các điểm cầu khác.

Mô hình lớp học mở được thực hiện thí điểm tại Trường TH và THCS Ngô Chi Lan (xã Sóc Sơn). Ảnh: CTV

Giáo viên tại điểm cầu vệ tinh có điều kiện trực tiếp quan sát cách tổ chức hoạt động, phương pháp tương tác và khai thác công nghệ của giáo viên điểm cầu trung tâm, qua đó học hỏi kinh nghiệm chuyên môn. Mô hình cũng có thể mở rộng để chia sẻ giáo viên, học liệu và kinh nghiệm giữa các trường trong cùng địa bàn.

Từ thực tế trực tiếp giảng dạy tại lớp học trung tâm Cô Lộc Thị Liên, giáo viên Âm nhạc Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh (phường Đống Đa) chia sẻ, lớp học mở không đơn thuần là đưa camera, màn hình vào một tiết học mà đòi hỏi giáo viên thay đổi cách thiết kế và tổ chức bài dạy, bảo đảm học sinh ở các điểm cầu đều được tham gia thực chất.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khen thưởng các đơn vị tham gia thí điểm. Ảnh: CTV

Sự phối hợp giữa giáo viên trung tâm, giáo viên vệ tinh, cùng việc chuẩn bị kỹ về học liệu, thiết bị và phương án xử lý tình huống kỹ thuật là những yếu tố quan trọng để các điểm cầu thực sự trở thành một lớp học thống nhất.