Hà Nội nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý an ninh, trật tự không gian tầm thấp

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV

Theo báo cáo của Ban Chủ nhiệm đề tài do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội trình bày, sự phát triển của phương tiện bay không người lái và các phương tiện bay khác đang mở ra nhiều khả năng ứng dụng trong giao thông, logistics, dịch vụ, sản xuất và các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hoạt động khai thác, sử dụng không gian tầm thấp cũng đặt ra những yêu cầu quản lý mới, nhất là nguy cơ hoạt động bay trái phép ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn hàng không dân dụng và trật tự, an toàn xã hội.

Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý, đánh giá thực trạng và nhận diện các nguy cơ liên quan đến hoạt động khai thác, sử dụng không gian tầm thấp. Trên cơ sở đó, Ban Chủ nhiệm đề xuất phương thức quản lý nhà nước về an ninh, trật tự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an thành phố Hà Nội.

Đề tài được xây dựng gắn với yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời nghiên cứu trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, cùng các nghị quyết, quy định của thành phố về ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhấn mạnh, việc lựa chọn nhiệm vụ và xác định kinh phí phải bảo đảm tính cần thiết, khả thi, hiệu quả ứng dụng, tuân thủ quy định hiện hành, đồng thời, sử dụng hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học và công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Các thành viên Tổ Chuyên gia đánh giá đề tài có tính mới, tính cấp thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Công an thành phố Hà Nội và định hướng phát triển Thủ đô. Việc nghiên cứu có ý nghĩa đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời có thể cung cấp luận cứ tham khảo cho quá trình hoàn thiện phương thức quản lý khi hoạt động khai thác, sử dụng không gian tầm thấp ngày càng đa dạng.

Bên cạnh những nội dung được ghi nhận, các chuyên gia đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và nội hàm an ninh quốc gia; xây dựng phương pháp nhận diện, đánh giá nguy cơ; nghiên cứu cơ chế phân cấp, xử lý tình huống và tăng cường phối hợp liên ngành.

Đại tá, PGS.TS Hoàng Đình Ban, Phó Viện trưởng Viện Khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia phát biểu quán triệt nội dung. Ảnh: PV

Các sản phẩm của đề tài cần hướng tới khả năng ứng dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về khai thác, sử dụng không gian tầm thấp an toàn, đúng quy định.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá, PGS.TS Hoàng Đình Ban đánh giá cao tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài; đề nghị các thành viên Tổ Chuyên gia phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm để hoàn thiện những nội dung cần bổ sung, bảo đảm chất lượng nghiên cứu và khả năng triển khai theo đúng quy định.

Tổ Chuyên gia thống nhất thông qua đề tài và lựa chọn mức trần kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố. Sau khi tiếp tục hoàn thiện, đề tài có thể được nghiên cứu theo định hướng báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét phát triển ở cấp độ cao hơn.