Hà Nội đang nỗ lực "chuẩn hoá" hoạt động của xe đưa đón học sinh. Ảnh: Duy Khánh

Theo Sở Xây dựng, tại Hà Nội, hoạt động đưa đón học sinh bằng phương tiện cá nhân, nhất là ở những khu vực tập trung nhiều trường học, khu đô thị và khu dân cư đông đúc, đang tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông. Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ùn tắc tại cổng trường mà còn ảnh hưởng đến môi trường đô thị.

Việc nghiên cứu mô hình xe buýt điện chuyên phục vụ học sinh được đánh giá có thể góp phần giảm lượng phương tiện cá nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ đưa đón và đa dạng hóa phương thức vận tải công cộng. Mô hình cũng có thể nghiên cứu kết nối với mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị và các loại hình giao thông công cộng khác.

Về phương án tổ chức, Sở Xây dựng đề xuất nghiên cứu các tuyến xe buýt cố định hoặc tuyến theo khu vực dân cư, cụm trường học; ưu tiên những nơi có đông học sinh, nhu cầu đưa đón lớn và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Đề án xác định cụ thể đối tượng phục vụ, lộ trình, thời gian hoạt động, điểm đón trả và phương án vận hành phù hợp với lịch học.

Đặc biệt, phương tiện phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, sức chứa và yêu cầu an toàn; ứng dụng công nghệ để quản lý, giám sát hành trình, thông tin đón trả. Đồng thời, có quy trình quản lý học sinh trong suốt chuyến đi, kiểm soát việc đón trả, bố trí nhân viên phụ trách trên xe và có phương án xử lý tình huống khẩn cấp.

Doanh nghiệp chủ động xây dựng đề án, tự bố trí kinh phí nghiên cứu hoặc thuê đơn vị tư vấn; trong đó phải làm rõ phương án đầu tư phương tiện, hạ tầng sạc, giá dịch vụ, chi phí vận hành và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Sau khi đề án hoàn thiện, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan đánh giá nhu cầu, điều kiện hạ tầng, phương án vận hành, mức độ an toàn và cơ chế tài chính, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định phạm vi, quy mô và điều kiện thí điểm.