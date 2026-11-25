Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND TP Hà Nội, đề xuất nghiên cứu mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh xuất phát từ kiến nghị của doanh nghiệp và ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan.

Sở Xây dựng đánh giá, hoạt động đưa đón học sinh bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều trường học, khu đô thị và khu dân cư đông đúc, đang tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông. Tình trạng này không chỉ gây ùn tắc trước cổng trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến môi trường đô thị.

Do đó, việc nghiên cứu mô hình xe buýt điện chuyên phục vụ học sinh được kỳ vọng góp phần giảm phương tiện cá nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ đưa đón, đồng thời thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông điện và tăng khả năng kết nối với mạng lưới vận tải công cộng.

Hà Nội nghiên cứu mô hình xe buýt điện chuyên đưa đón học sinh. (Ảnh minh hoạ)

GSM được đề xuất chủ động xây dựng đề án

Trước đó, ngày 2/11/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM về đề xuất nghiên cứu mô hình này. GSM là đơn vị thay thế Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam trong quá trình đề xuất nghiên cứu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được mời tham dự nhưng không có mặt tại buổi làm việc. Đến ngày 11/11/2026, cơ quan này đã có văn bản phản hồi sau khi được đề nghị tham gia ý kiến.

Trên cơ sở các ý kiến liên quan, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương để GSM chủ động nghiên cứu, xây dựng đề án. Doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn, đồng thời tự bố trí kinh phí nghiên cứu, không sử dụng ngân sách thành phố trong giai đoạn xây dựng đề án.

Theo định hướng, mô hình xe buýt điện cần được tổ chức chuyên nghiệp, an toàn, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu đi lại cũng như thời gian học tập của học sinh.

Các khu vực ưu tiên khảo sát là nơi tập trung nhiều trường học, có nhu cầu đưa đón lớn và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Phương án tổ chức có thể triển khai theo tuyến cố định, khu vực dân cư hoặc cụm trường học, đồng thời tính toán khả năng kết nối với mạng lưới vận tải công cộng hiện có.

Đề án cần xác định rõ đối tượng phục vụ, quy mô, lộ trình, thời gian hoạt động, vị trí đón trả và phương án vận hành. Phương tiện phải đáp ứng các yêu cầu về sức chứa, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường; đồng thời ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát hành trình và cung cấp thông tin đón trả học sinh.

Yêu cầu kiểm soát an toàn xuyên suốt hành trình

Một trong những nội dung được Sở Xây dựng đặc biệt lưu ý là công tác bảo đảm an toàn cho học sinh. Do đối tượng phục vụ chủ yếu là trẻ em, đề án phải xây dựng quy trình quản lý xuyên suốt hành trình, kiểm soát chặt chẽ việc đón, trả học sinh, bố trí nhân viên phụ trách trên xe và xây dựng phương án xử lý các tình huống khẩn cấp.

Về nguồn lực tài chính, Sở Xây dựng định hướng huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa và hạn chế sử dụng ngân sách thành phố.

Trường hợp doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ từ ngân sách, cần làm rõ cơ sở pháp lý, đối tượng, mức hỗ trợ, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo phân công dự kiến, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ làm đầu mối, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ GSM xây dựng đề án.

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp khảo sát nhu cầu đưa đón học sinh, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghiên cứu phương án tổ chức và quản lý hoạt động đưa đón an toàn. Sở Tài chính tham gia nghiên cứu phương án huy động nguồn lực, xã hội hóa và cơ chế hỗ trợ ngân sách (nếu có).

UBND các xã, phường liên quan có trách nhiệm rà soát nhu cầu đi lại, điều kiện hạ tầng giao thông, vị trí đón trả khách và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sau khi hoàn thiện, GSM sẽ gửi đề án đến Sở Xây dựng để phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, đánh giá và tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xem xét nhu cầu thực tế, quy hoạch, hạ tầng, phương án vận hành, yêu cầu an toàn, hiệu quả kinh tế - xã hội và cơ chế tài chính để quyết định phạm vi, quy mô cũng như điều kiện triển khai thí điểm.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc thống nhất chủ trương cho doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng đề án không đồng nghĩa với việc chấp thuận đầu tư, tổ chức vận hành, triển khai thí điểm, giao tuyến hoặc bố trí kinh phí từ ngân sách thành phố.