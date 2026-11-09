Hà Nội nghiên cứu kết nối đường sắt với sân bay Gia Bình
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, yêu cầu nghiên cứu, ưu tiên nguồn vốn đầu tư đường sắt đô thị kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình, Nội Bài với trung tâm Hà Nội. Thực hiện yêu cầu này, sáng 9/11, thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng, thành phố Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên đã nghe báo cáo về nội dung này.
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-nghien-cuu-ket-noi-duong-sat-voi-san-bay-gia-binh-246261109113719514.htm