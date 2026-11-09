Hà Nội nghiên cứu kết nối đường sắt với sân bay Gia Bình

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND về “Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Trong đó, có 12 công trình, dự án của Tập đoàn Mường Thanh được coi là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài, đồng thời lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị.