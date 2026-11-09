Hà Nội nghiên cứu kết nối đường sắt trực tiếp sân bay Gia Bình và Nội Bài

Ga Gia Lâm. Ảnh: VNR

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu phương án đường sắt có cự ly ngắn nhất từ sân bay Gia Bình đến Hà Nội, bảo đảm thuận tiện cho hành khách và phù hợp với định hướng phát triển đô thị đa trung tâm của Thủ đô.

Theo đó, Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ ga Gia Lâm, các cơ quan sẽ nghiên cứu tổ chức tuyến đường sắt đến sân bay Gia Bình nhằm rút ngắn cự ly và tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận Thủ đô.

Đối với mạng lưới đường sắt đô thị đã được quy hoạch, Hà Nội đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam, đồng thời nghiên cứu bổ sung nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm thành phố và phân hướng về phía Đông đến sân bay Gia Bình.

Phương án này được xem xét theo hướng tận dụng mạng lưới đường sắt đã quy hoạch, hạn chế điều chỉnh lớn đối với các dự án đã được phê duyệt hoặc đang triển khai.

Đáng chú ý, kết nối qua ga Gia Lâm có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông giữa sân bay Gia Bình và Nội Bài trong tương lai. Khi đó, hành khách quốc tế đến Gia Bình có thể di chuyển bằng đường sắt đến Nội Bài để tiếp tục các chuyến bay nội địa và ngược lại.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý việc điều chỉnh phải tuân thủ trình tự, thủ tục chặt chẽ do Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua. Các cơ quan chuyên môn cần đánh giá kỹ tính khả thi, hiệu quả vận tải và mức độ phù hợp với định hướng quy hoạch đã được phê duyệt.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho rằng việc kết nối các cảng hàng không với trung tâm Hà Nội cần được nghiên cứu đồng bộ giữa đường bộ, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia.

Đối với sân bay Gia Bình, Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu hướng tuyến qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, đồng thời làm rõ vai trò của ga Gia Lâm trong kết nối các loại hình đường sắt. Vị trí ga trung tâm và các nhà ga trong mạng lưới đường sắt đô thị cũng cần được xác định để lựa chọn phương án thuận tiện nhất cho hành khách.

Mục tiêu được Bộ Xây dựng đặt ra là phấn đấu rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường sắt từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không còn khoảng 30 - 45 phút. Để đạt mục tiêu này, cần nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị nghiên cứu bố trí nhà ga ngay trong khu vực sân bay, tạo thuận lợi cho hành khách chuyển tiếp giữa đường sắt và hàng không. Các phương án phải được tính toán đồng bộ với mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội.

Đối với các tuyến kết nối Hà Nội với Bắc Ninh và Hưng Yên, các cơ quan chuyên môn được đề nghị phối hợp rà soát hướng tuyến, xác định những đoạn cần ưu tiên đầu tư và cập nhật vào quy hoạch của các địa phương.

Được biết, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Do đó, việc sớm thống nhất phương án kết nối giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp thiết.

Tại Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 6/11/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương nghiên cứu mạng lưới đường sắt đô thị kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình, Nội Bài với trung tâm Thủ đô, báo cáo phương án kết nối tổng thể trong tháng 11/2026.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp ngày 9/11, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện phương án hướng tuyến, làm rõ khả năng kết nối trực tiếp giữa hai sân bay và sự phù hợp với quy hoạch Thủ đô. Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan để thống nhất phương án, báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện các thủ tục cần thiết.