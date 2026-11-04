Hà Nội nghiên cứu hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH, BHYT, mở rộng bao phủ an sinh xã hội

Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH, BHYT

Theo Kế hoạch số 418/KH-UBND, UBND Thành phố Hà Nội xác định mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm và hiện đại. Đáng chú ý, Thành phố sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH, BHYT, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương theo quy định.

Để triển khai nhiệm vụ này, UBND Thành phố giao BHXH Thành phố theo dõi tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT; tập trung tìm giải pháp tiếp cận các nhóm đối tượng chưa tham gia hoặc đã tham gia nhưng bị gián đoạn, qua đó thúc đẩy phát triển người tham gia và giải quyết nhanh chóng các chế độ liên quan. Đồng thời, BHXH Thành phố phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH ngoài mức hỗ trợ của Trung ương theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp, tổng hợp nhu cầu kinh phí trên cơ sở đề xuất của các cơ quan liên quan, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí nguồn lực thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Việc nghiên cứu hỗ trợ thêm mức đóng BHXH, BHYT từ ngân sách địa phương có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh một bộ phận người dân, nhất là lao động tự do, lao động khu vực phi chính thức và những người có thu nhập không ổn định, còn gặp khó khăn khi tham gia bảo hiểm. Đối với những người chưa có điều kiện tham gia BHXH bắt buộc, việc giảm bớt gánh nặng tài chính khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ góp phần khuyến khích người dân chủ động tích lũy, tạo dựng nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động.

Đối với BHYT, việc nghiên cứu cơ chế hỗ trợ bổ sung cũng hướng tới tạo điều kiện để người dân duy trì tham gia liên tục, giảm nguy cơ phải tự chi trả các chi phí khám, chữa bệnh khi không may ốm đau, bệnh tật. Qua đó, chính sách BHYT tiếp tục phát huy vai trò là cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo vệ sức khỏe và giảm gánh nặng tài chính cho người tham gia.

Đây là nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách được UBND Thành phố giao tại Kế hoạch số 418/KH-UBND; mức hỗ trợ, nhóm đối tượng và thời điểm áp dụng cụ thể sẽ được xác định sau khi cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng bộ các giải pháp, bảo đảm người dân được tiếp cận chính sách

Không chỉ tập trung vào hỗ trợ tài chính, Kế hoạch số 418/KH-UBND còn đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT và trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Trong đó, Thành phố chú trọng rà soát, cập nhật đầy đủ các nhóm đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động phi chính thức, lao động di cư và người mất việc làm, mất sinh kế. Việc rà soát nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được tiếp cận hoặc còn chậm thụ hưởng chính sách.

UBND các xã, phường được giao khẩn trương rà soát, lập danh sách người yếu thế trên địa bàn, thường xuyên cập nhật những trường hợp mới phát sinh; đồng thời bố trí cán bộ làm đầu mối tiếp nhận, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân. Công khai thông tin cán bộ phụ trách và số điện thoại liên hệ tại trụ sở, trên các kênh thông tin điện tử cũng là giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ của chính quyền cơ sở.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội của Thành phố, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu về bảo hiểm, y tế, giáo dục, thuế, việc làm. Việc ứng dụng dữ liệu số sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng quản lý chính xác đối tượng, xác định nhu cầu hỗ trợ, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc trùng lặp trong thực hiện chính sách.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, được số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho 100% người dân Thủ đô; 100% người yếu thế được lập hồ sơ an sinh xã hội số theo vòng đời, kết nối với dữ liệu dân cư. Cùng với đó, 100% người dân có sổ theo dõi sức khỏe điện tử và được khám sức khỏe định kỳ; 100% đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Những mục tiêu này cho thấy định hướng của Hà Nội không chỉ dừng ở việc mở rộng đối tượng thụ hưởng mà còn hướng tới nâng cao chất lượng, tính kịp thời và khả năng tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội của người dân.

Hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH, BHYT: Hướng tới hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bền vững

Việc nghiên cứu hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH, BHYT là một trong những giải pháp thể hiện sự chủ động của Hà Nội trong huy động nguồn lực địa phương để mở rộng mạng lưới bảo vệ xã hội. Khi chính sách hỗ trợ được thiết kế phù hợp với điều kiện ngân sách và nhu cầu thực tế, người dân sẽ có thêm động lực, điều kiện tham gia BHXH, BHYT, từng bước hình thành thói quen chủ động tham gia bảo hiểm để bảo đảm an sinh lâu dài.

Đặc biệt, việc gắn chính sách hỗ trợ với công tác rà soát, quản lý dữ liệu và trách nhiệm của chính quyền cơ sở sẽ góp phần đưa chính sách đến đúng người, đúng đối tượng. Đây cũng là cơ sở để cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan chủ động xác định những nhóm còn khoảng trống về an sinh, xây dựng giải pháp vận động, phát triển người tham gia phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm dân cư.

Kế hoạch số 418/KH-UBND được kỳ vọng tạo thêm động lực để Hà Nội phát triển hệ thống an sinh xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững; trong đó BHXH, BHYT tiếp tục giữ vai trò là những trụ cột quan trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi, chăm lo đời sống và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô./.