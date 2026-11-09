Hà Nội nghiên cứu đường sắt chạy thẳng kết nối hai sân bay Nội Bài và Gia Bình

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị. Cuộc họp có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Lê Hải

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 6/11/2026, Hà Nội chủ trì phối hợp rà soát, ưu tiên bố trí nguồn vốn quy hoạch đường sắt kết nối hai cảng hàng không Nội Bài và Gia Bình với trung tâm thành phố.

Rút ngắn thời gian di chuyển xuống 30-45 phút

Theo quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 50 triệu hành khách/năm và định hướng đến năm 2050 đạt 100 triệu hành khách/năm. Hiện nay, Chính phủ đang nghiên cứu đề án khai thác sân bay Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình. Giai đoạn 2029-2030, Nội Bài sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa và một phần chuyến bay quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh việc lựa chọn phương án có cự ly và thời gian di chuyển ngắn nhất, phấn đấu từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không trong khoảng 30-45 phút. Bộ Xây dựng lưu ý cần nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian để tối ưu thời gian di chuyển, tương tự mô hình tại một số quốc gia. Đồng thời, các tuyến đường sắt đô thị phải bố trí nhà ga trực tiếp trong khu vực sân bay để thuận lợi cho hành khách.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được định hướng phát triển đa trung tâm. Do đó, việc kết nối đường sắt được hiểu là nối với các đầu mối giao thông lớn và các cực tăng trưởng mới thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm lịch sử.

Thành phố đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, nơi kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ ga Gia Lâm sẽ tổ chức tuyến kết nối trực tiếp đến sân bay Gia Bình.

Hà Nội cũng thống nhất giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam, đồng thời nghiên cứu bổ sung một nhánh tuyến từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm thành phố rồi phân hướng về phía Đông kết nối sân bay Gia Bình. Phương án này vừa tận dụng hạ tầng hiện có, vừa hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh lớn Quy hoạch tổng thể Thủ đô đã phê duyệt.

Tạo tuyến kết nối liên thông hai sân bay

Đáng chú ý, phương án quy hoạch mới sẽ hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài. Khi đó, hành khách quốc tế hạ cánh tại sân bay Gia Bình có thể di chuyển nhanh chóng bằng đường sắt sang sân bay Nội Bài để nối chuyến đi các tỉnh, thành nội địa và ngược lại.

Hà Nội cùng Bộ Xây dựng, tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên đang khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể để báo cáo Chính phủ ngay trong tháng 11/2026.

Cũng trong sáng 9/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã nghe báo cáo quy hoạch hướng tuyến, vị trí ga và công tác giải phóng mặt bằng của các tuyến đường sắt đô thị đã khởi công ngày 22/6/2026.