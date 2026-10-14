Hà Nội nghiên cứu dịch chuyển cây hoa sữa tại các tuyến phố mật độ dày

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt.

Động thái này nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Thủ đô.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, một số tuyến phố có mật độ cây hoa sữa dày sẽ được nghiên cứu thay thế dần trong 3-7 năm tới. Việc điều chỉnh dự kiến căn cứ vào khảo sát thực tế từng tuyến phố, đánh giá mật độ cây, khoảng cách tới công trình, tình trạng sinh trưởng và mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng. Ý kiến của người dân tại khu vực liên quan cũng là cơ sở quan trọng để xem xét phương án phù hợp.

Việc điều chỉnh cây hoa sữa được đặt trong yêu cầu bảo tồn các cây khỏe mạnh, những hàng cây lâu năm có giá trị văn hóa và cảnh quan.

Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Một số tuyến phố có trồng loài cây này gồm Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt.

Qua khảo sát, Sở Xây dựng ghi nhận nhiều tuyến phố Hà Nội có những hàng cây đặc trưng gắn với lịch sử phát triển đô thị như sao đen tại các tuyến phố cũ, xà cừ ở một số khu tập thể và khu phố hình thành trước đây, hoa sữa tại các khu đô thị mới, bằng lăng và phượng vĩ tại các tuyến phố, không gian công cộng.

Việc điều chỉnh cây hoa sữa được đặt trong yêu cầu bảo tồn các cây khỏe mạnh, những hàng cây lâu năm có giá trị văn hóa và cảnh quan; không chặt hạ, đánh chuyển đồng loạt. Những vị trí thực sự bất hợp lý mới được xem xét điều chỉnh theo quy định và điều kiện kỹ thuật. Đối với cây được đánh chuyển, cơ quan chức năng cần lựa chọn địa điểm tiếp nhận phù hợp, có phương án chăm sóc, theo dõi sau trồng. Việc trồng bổ sung cây bóng mát phải phù hợp đặc điểm đường phố, bảo đảm không làm suy giảm không gian xanh đô thị.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Đề án “Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước”. Theo định hướng của đề án, thành phố chuyển từ tư duy trồng cây xanh sang quản trị hạ tầng xanh đô thị, từ phát triển theo từng dự án riêng lẻ sang quản lý đồng bộ, lâu dài và có tầm nhìn.

Thành phố định hướng mỗi tuyến phố có một loài cây bóng mát chủ đạo; trường hợp đặc thù có thể sử dụng tối đa hai loài. Cây được trồng thống nhất về chủng loại, chiều cao, tán và khoảng cách, tạo thành những hàng cây liên tục, mang bản sắc riêng cho từng tuyến phố.

Việc lựa chọn loài cây căn cứ vào chiều rộng đường, vỉa hè, đặc điểm kiến trúc, mật độ giao thông và chức năng của từng khu vực. Với tầm nhìn sau năm 2030 và 100 năm, Hà Nội hướng tới coi cây xanh, mặt nước là hạ tầng sinh thái cốt lõi, không chỉ tập trung vào số lượng cây mà còn chú trọng chất lượng, khả năng phát huy giá trị môi trường và cảnh quan đô thị.