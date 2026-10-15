Hà Nội nghiên cứu cắt tỉa hoa sữa gần nhà ở, trường học, bệnh viện

Cắt tỉa chùm hoa sữa tại các điểm cần thiết

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu UBND các phường, xã và đơn vị liên quan triển khai giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa.

Theo Sở Xây dựng, tại một số tuyến phố, khu dân cư, hoa sữa được trồng quá dày, khiến mùi hương nồng trong mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Các địa phường, xã được yêu cầu rà soát, ưu tiên khu vực đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những nơi có nhiều phản ánh về mùi hoa sữa.

Ảnh minh họa.

Trước mắt, đơn vị quản lý cây xanh nghiên cứu cắt tỉa chùm hoa tại những vị trí cần thiết, kết hợp chăm sóc cây đúng quy trình, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng. Sở Xây dựng nghiêm cấm sử dụng hóa chất hoặc biện pháp có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dân và môi trường.

Về lâu dài, các địa phương phải thống kê số lượng, vị trí, mật độ, tình trạng sinh trưởng của cây hoa sữa và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Rà soát mật độ, di dời cây hoa sữa đến nơi phù hợp

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đề nghị nghiên cứu di dời một phần cây hoa sữa tại những nơi có mật độ quá dày sang khu vực có không gian rộng, phù hợp với điều kiện sinh trưởng. Phương án phải xác định rõ số lượng cây, địa điểm tiếp nhận, điều kiện kỹ thuật, khả năng sống sau di dời và kinh phí thực hiện.

Quá trình này phải thực hiện đúng quy trình chuyên môn, không cắt tỉa quá mức làm hỏng dáng cây, ảnh hưởng sinh trưởng hay độ an toàn trước gió bão.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng nghiêm cấm triệt để việc phun hóa chất hoặc áp dụng các biện pháp can thiệp thô bạo gây hại cho sức khỏe người dân và cảnh quan đô thị.

Về giải pháp căn cơ, lâu dài, các địa phương phải thống kê toàn diện số lượng, vị trí, khoảng cách trồng và mức độ ảnh hưởng của cây hoa sữa trên từng tuyến phố. Từ dữ liệu thực tế, các đơn vị lập đề xuất bứng chuyển bớt cây tại nơi quá dày sang các khu vực có không gian mở, bảo đảm khoảng cách an toàn với nhà dân.

Tại các vị trí đã di dời, thành phố sẽ nghiên cứu trồng thay thế bằng các giống cây bóng mát phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng theo định hướng phát triển cây xanh đô thị được phê duyệt tháng 9.

Sở Xây dựng nhấn mạnh việc điều chỉnh mật độ cây xanh phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân với việc gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội, tuyệt đối không di dời hay chặt hạ đồng loạt, thiếu căn cứ.

UBND các xã, phường có trách nhiệm hoàn thiện phương án, xác định rõ số lượng cây di chuyển, vị trí tiếp nhận, chủng loại cây thay thế và kinh phí thực hiện để gửi về Sở Xây dựng trước ngày 26/10 tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt trước khi triển khai ngoài hiện trường.