Thượng tọa Thích Đức Thiện tiếp ông Nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh

Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Quảng Tiếp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng Trung ương GHPGVN.

Tại buổi tiếp, Thượng tọa Thích Đức Thiện bày tỏ niềm hoan hỷ được đón tiếp ông Nghị sĩ; chúc chuyến công tác của ông tại Việt Nam đạt kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Vương quốc Anh.

Nghị sĩ Quốc hội Anh bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến cơ cấu tổ chức, đời sống sinh hoạt tín ngưỡng cũng như mô hình phát triển của GHPGVN trong xã hội hiện đại.

Đáp lời ông David Smith, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã giới thiệu tổng quan về chặng đường 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng lịch sử thăng trầm của đất nước, gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc. Trải qua lịch sử hình thành và phát triển với mốc son lịch sử là sự kiện thống nhất các hệ phái vào năm 1981. GHPGVN hiện nay hoạt động với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", là ngôi nhà chung quy tụ đầy đủ các hệ phái Phật giáo trên cả nước tuân thủ nghiêm túc Hiến chương và pháp luật Nhà nước.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin về hành trình phát triển, đồng hành dân tộc của GHPGVN

Thượng tọa cũng thông tin một số thành tựu Phật sự nổi bật của Giáo hội. Cụ thể, công tác giáo dục và đào tạo Tăng Ni; phát huy truyền thống "hộ quốc an dân", GHPGVN luôn tích cực đồng hành cùng dân tộc qua các hoạt động an sinh, chăm lo cho người yếu thế, cứu trợ kịp thời trong thiên tai, dịch bệnh trong nước và tham gia cứu trợ quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại nhân dân cũng ghi dấu ấn sâu đậm với việc đăng cai thành công 4 kỳ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, lan tỏa thông điệp hòa bình và mới đây nhất là việc tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội, cùng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, Thượng tọa nhấn mạnh mọi hoạt động Phật sự của Giáo hội đều hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự nhân dân, góp phần xây dựng xã hội hòa bình, ổn định và phát triển bền vững với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Chính phủ Việt Nam và các cơ quan ngoại giao.

Nghị sĩ đã đặt câu hỏi xoay quanh tiến trình lịch sử sau năm 1981 và mong muốn Thượng tọa chia sẻ về quá trình thống nhất các hệ phái Phật giáo để hình thành nên một Giáo hội duy nhất.

Quang cảnh buổi tiếp phái đoàn Nghị sĩ Quốc hội Anh tại chùa Quán Sứ

Đáp lời, Thượng tọa Thích Đức Thiện chia sẻ nhấn mạnh sự kiện lịch sử trọng đại: thống nhất 9 tổ chức và hệ phái Phật giáo diễn ra vào ngày 7-11-1981 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội). Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của GHPGVN, hiện thực hóa khát vọng quy tụ các dòng truyền thừa và tổ chức Phật giáo về một mối chung. Thượng tọa khẳng định dòng chảy lịch sử gắn kết khăng khít giữa Phật giáo và dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử phát triển của dân tộc.

Thượng tọa nhấn mạnh mục đích cốt lõi của việc thống nhất GHPGVN là để phục vụ tốt nhất cho đồng bào Phật tử, phục vụ cộng đồng, đồng thời sát cánh cùng đất nước trên con đường xây dựng một Việt Nam ngày càng thịnh vượng, hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Về mối quan hệ giữa GHPGVN và Nhà nước Việt Nam, Thượng tọa cho biết mục đích chung đều hướng tới mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phái đoàn tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ

Chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được thể hiện rõ qua quá trình hoàn thiện các văn bản pháp luật, từ các quy định sửa đổi nhằm bám sát thực tiễn đời sống cho đến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo . Nhờ đó, GHPGVN luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ quý báu từ chính quyền các cấp trong tất cả các sự kiện lớn cũng như các Phật sự quan trọng.

GHPGVN luôn thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó và sẻ chia với các tổ chức tôn giáo khác, tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Mô hình tiêu biểu cho sự gắn kết này chính là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – mái nhà chung tập hợp tất cả các tổ chức, đoàn thể và các tôn giáo, là diễn đàn để các tôn giáo cùng chia sẻ, gắn bó.

"Điều quan trọng không phải là tôn giáo nào, mà là chúng ta phục vụ người dân như thế nào", Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh.

Ông David Smith trò chuyện với Thượng tọa Thích Đức Thiện

Ông David Smith mong muốn GHPGVN ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục đồng hành cùng đất nước để giúp đỡ nhân dân, xây dựng xã hội ngày càng thịnh vượng theo đúng tôn chỉ, Hiến chương và mục đích đề ra; phát huy tối đa các giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong cộng đồng.

Đặc biệt, ông Nghị sĩ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Vương quốc Anh, mong muốn GHPGVN sẽ quan tâm, chăm lo cho đời sống tâm linh của kiều bào tại đây, gửi lời mời trân trọng, mong có cơ hội được đón tiếp Thượng tọa sang thăm nước Anh trong thời gian tới; tin tưởng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ ngày càng bền chặt, tốt đẹp và phát triển bền vững.