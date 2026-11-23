Sau 27 ngày làm việc với khối lượng công việc lớn, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã khép lại với nhiều dấu ấn trong hoạt động lập pháp. Không chỉ thể hiện ở số lượng luật, nghị quyết được thông qua, dấu ấn đáng chú ý của kỳ họp còn nằm ở sự chuyển biến trong tư duy xây dựng pháp luật: Lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo, đề cao phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, thẩm quyền và nguồn lực. Đây là những chuyển động cho thấy yêu cầu đổi mới công tác lập pháp đang đi vào chiều sâu, hướng tới xây dựng một hệ thống pháp luật thực chất, đồng bộ và có khả năng khơi thông các nguồn lực phát triển.