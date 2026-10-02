Thực hiện Đề án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong Quân đội giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Đề án), Binh chủng Hóa học đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù nhiệm vụ. Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp đến những cách làm sáng tạo ở cơ sở, nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao sức cơ động và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.