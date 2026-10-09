Hà Nội ngày mai có thể mưa: Nhiệt độ sẽ giảm rõ rệt, xuống đến mức nào?

Hà Nội có thể mưa từ đêm 9/10

Nắng vàng, gió nhẹ, sáng se lạnh rồi ban ngày ấm áp - thời tiết của những ngày vừa rồi khiến nhiều người muốn mùa Thu Hà Nội cứ kéo dài mãi.

Nhưng vốn dĩ không có gì là mãi mãi và thời tiết lại là một trong những điều hay thay đổi nhất.

Theo một số mô hình quốc tế hiện tại, không khí lạnh đang suy yếu, trong hôm nay, 9/10, hướng gió tại Hà Nội cũng thay đổi, không còn chủ yếu là gió Bắc đến Đông Bắc như những ngày trước nữa.

Đồng thời, mưa có thể xảy ra ở Hà Nội từ khoảng đêm nay đến sáng mai, tuy nhiên không phải mưa khắp nơi cùng lúc và suốt đêm đến sáng, mà có thể là mưa rải rác, gián đoạn. Các mô hình cũng chưa thống nhất về mức độ mưa to hay nhỏ.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc vào đêm 9/10 - rạng sáng 10/10 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo, tính theo mm). Có những mô hình dự báo mưa diện rộng hơn. Ảnh: Ventusky, ICON.

Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội ngày 10/10 có thể chỉ là 25 - 26oC

Nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội trong ngày 10/10 cũng sẽ giảm rõ rệt.

Với mưa (hoặc nếu không mưa thì cũng nhiều mây), nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội trong ngày 10/10 vào buổi trưa, chiều dự báo chỉ khoảng 25 - 26oC, rất mát; những người không chịu lạnh tốt có thể sẽ thấy hơi lạnh.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc trưa, chiều 10/10. Ảnh: Ventusky, ICON.

Với những dự báo như trên, người dân nếu ra ngoài vào sáng 10/10 thì nên mang theo đồ che mưa, trong cả ngày cũng nên có áo khoác mỏng nếu là người dễ thấy lạnh, nhất là khi đi xe máy.

Từ 11/10, nhiệt độ ở Hà Nội có khả năng tăng trở lại nhưng có thể không đến mức (rất) nóng.