Hà Nội ngày mai chuyển mưa rét và nhiệt độ giảm, bao giờ trời sẽ ấm lên?

Hà Nội ngày mai, 12/11, được dự báo có mưa, trời có thể rét cả ngày. Vậy là trời lạnh khô được có 1 - 2 ngày thì thời tiết đã lại thay đổi rồi.

Hà Nội ngày 12/11 có thể vừa mưa vừa rét, nhiệt độ giảm

Thời tiết thay đổi quả thật là nhanh. Trong những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, Hà Nội còn có nóng oi, nhiều người than là không khác gì mùa Hè giữa mùa Thu.

Vậy mà chỉ sau một đợt không khí lạnh mạnh, nhiều người đã cảm thấy như mùa Đông thực sự đến, "bỏ qua" mùa Thu rồi (dù thật ra mùa Đông chưa đến).

Hôm nay, 11/11, Hà Nội vẫn có gió mùa Đông Bắc. Buổi trưa và chiều, nhiệt độ lên mức 22 - 23oC, là mức lạnh. Với những người thích thời tiết lạnh, đây có thể là một ngày khá dễ chịu.

Nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều 11/11. Ảnh: Ventusky, ICON.

Tuy nhiên, trạng thái lạnh và khô ráo này có khả năng chỉ duy trì hết hôm nay.

Theo một số mô hình dự báo hiện tại, ngày mai, 12/11, Hà Nội có thể giảm nhiệt, thậm chí nhiệt độ cả ngày không vượt 20°C - nếu thực tế đúng như dự báo này thì Hà Nội sẽ có một ngày rét cả ngày.

Mà trời còn có khả năng mưa, nhất là từ chiều đến tối.

Mưa kéo dài đến bao giờ, khi nào Hà Nội ấm lên?

Các mô hình dự báo hiện tại cho thấy mưa có thể xuất hiện rải rác, gián đoạn từ khoảng chiều 12/11 và kéo dài sang sáng 13/11. Như vậy, không nhất thiết trời sẽ mưa liên tục, nhưng có thể mưa bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian đó.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc tối 12/11 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ICON

Từ 13/11, nhiệt độ ở Hà Nội được dự báo tăng dần trở lại, trời ấm dần, đến cuối tuần nhiệt độ có thể lên xấp xỉ 30oC. Nhưng khả năng cao là thời tiết sẽ không nóng và oi như đợt cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Với những dự báo như trên, ngày 12 - 13/11, người dân ra ngoài nên mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp và mang theo đồ che mưa. Một chiếc áo khoác chống gió, chống nước cũng là lựa chọn phù hợp, nhất là với những người phải di chuyển nhiều bằng xe máy.