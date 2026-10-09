Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề
Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.
Từ tối 9/10, tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tổ chức chuỗi sự kiện trải nghiệm sắc màu di sản và văn hóa nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân Thủ đô và du khách thập phương.
Tại Hoàng thành Thăng Long, không khí lễ hội ngập tràn với các không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng, chương trình nghệ thuật di sản và triển lãm ứng dụng công nghệ nhập vai VR. Du khách như được sống lại những giây phút lịch sử khi đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Thủ đô 72 năm trước.
Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử.
Hà Nội bắt đầu vào thu, cũng là lúc những con phố quanh khu vực Hồ Gươm chuyển mình sang giai đoạn đẹp nhất. Dù là thời điểm nào trong ngày cũng có thể dễ dàng bắt gặp mọi người tới đây dạo mát, chụp ảnh.
Một điểm nhấn đặc biệt của Hà Nội thời gian qua là Không gian "Dải lụa ký ức" được triển khai tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía tây nam Tháp Rùa.
Cùng với đó là nhiều triển lãm tranh, ảnh đặc sắc, tái hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của Thủ đô, mang đến cho công chúng những trải nghiệm và cảm nhận thú vị về Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Cùng thời điểm trên, sự kiện "Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô" được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chương trình mang đến những hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa di sản truyền thống đa dạng của các dân tộc.
Sự kiện chính sẽ là màn bắn pháo hoa tại 3 điểm dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Không náo nhiệt bằng Hồ Gươm, không gian Hồ Tây mang đến một cảm giác thênh thang và bao la hơn. Từ khu vực điểm bắn, những chùm pháo hoa tầm cao vẽ lên bầu trời đêm những bông hoa ánh sáng khổng lồ, soi rọi cả một vùng sóng nước.
Điểm mới của năm nay là sự bổ sung trận địa pháo hoa tại Hồ Văn Quán (phường Hà Đông). Khai hỏa cùng lúc 21 giờ, màn trình diễn tại đây sẽ mang không khí lễ hội đến gần hơn với người dân khu vực Tây Nam thành phố. Không cần phải đi quá xa lên trung tâm, hàng nghìn người dân Hà Đông vẫn được tận hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày lễ lớn.
Trước đó một giờ, tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình “Bản Giao Hưởng Hà Nội” sẽ được tổ chức. Đêm nhạc nghệ thuật được kỳ vọng mang đến quy mô trang trọng, hiện đại tri ân ngày lịch sử của Thủ đô.
Không chỉ mang đến những lễ hội, chương trình nghệ thuật cùng các không gian văn hóa, kết hợp cùng với 15 phút pháo hoa, những dư âm của ánh sáng và cảm xúc tự hào sẽ đọng lại trong lòng mỗi người dân Hà Nội. Từ Hồ Gươm, Hồ Tây đến Hồ Văn Quán, những tràng pháo hoa sẽ là ánh sáng của một Hà Nội đang vươn mình mạnh mẽ, kế thừa truyền thống và vững bước tới tương lai.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ha-noi-ngay-khai-hoan-ruc-ro-khong-gian-le-hoi-va-nhip-dap-van-hoa-ben-le-post994173.html