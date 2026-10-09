Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Từ tối 9/10, tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tổ chức chuỗi sự kiện trải nghiệm sắc màu di sản và văn hóa nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân Thủ đô và du khách thập phương.

Tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu và Phố đi bộ Hồ Gươm trở thành sân khấu nghệ thuật ngoài trời hoành tráng. Chương trình nghệ thuật "Vang mãi bản hùng ca Hà Nội", tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng qua những giai điệu âm nhạc, múa hợp xướng và công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại.

Các sự kiện âm nhạc đang bước vào những bước tổng duyệt cuối cùng.

Các tốp biểu diễn văn nghệ hăng say tập luyện.

Những ngày này, khắp các phường, xã đều xuất hiện các sân khấu nghệ thuật, cất vang những "Bản hùng ca" hát mừng Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tại Hoàng thành Thăng Long, không khí lễ hội ngập tràn với các không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng, chương trình nghệ thuật di sản và triển lãm ứng dụng công nghệ nhập vai VR. Du khách như được sống lại những giây phút lịch sử khi đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Thủ đô 72 năm trước.

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử.

Chị Nguyễn Thị Lương (bên phải) cùng bạn là chị Ngô Thị Thanh ở phường Ba Đình, bồi hồi nhớ lại: “22 năm trước tôi cũng từng có cơ hội tham dự buổi diễu hành kỷ niệm Giải phóng Thủ đô, đến nay tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc như vậy. Thực sự rất vui mừng vì thời gian trôi qua đất nước ngày càng phát triển và tươi đẹp hơn”. (Ảnh: MINH DŨNG)

Ông Wilson Grantis, một du khách Mỹ hào hứng: “Tôi mới đến đây hôm qua thôi, thật sự quá tuyệt vời, tôi vẫn đang vừa đi dạo vừa học hỏi xem tại sao dịp này Hà Nội lại làm những điều hoành tráng thế này".

Hà Nội bắt đầu vào thu, cũng là lúc những con phố quanh khu vực Hồ Gươm chuyển mình sang giai đoạn đẹp nhất. Dù là thời điểm nào trong ngày cũng có thể dễ dàng bắt gặp mọi người tới đây dạo mát, chụp ảnh.

Bạn Hoàng Chí Thanh cùng bạn gái là Nguyễn Thanh Huyền cho biết: “Hầu như năm nào khi tiết trời chuyển mát chúng em cũng lên Hồ Gươm để chụp ảnh. Thời tiết mùa này thích hơn, không quá lạnh mà vẫn nắng. Những ngày này, Thủ đô Hà Nội thật nhộn nhịp bởi ý nghĩa lịch sử của tháng Mười mang đến cho chúng em những cảm xúc thật khó tả”.

Một điểm nhấn đặc biệt của Hà Nội thời gian qua là Không gian "Dải lụa ký ức" được triển khai tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía tây nam Tháp Rùa.

Không gian "Dải lụa ký ức" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Cùng với đó là nhiều triển lãm tranh, ảnh đặc sắc, tái hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của Thủ đô, mang đến cho công chúng những trải nghiệm và cảm nhận thú vị về Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Triển lãm ảnh “Một Hà Nội. Triệu bước tiến” rực sáng trong đêm.

Hai bạn Long và Minh vui tươi khi đón chào ngày lễ lớn: “Chúng em thấy rất vui. Không khí chung quanh nhộn nhịp, mọi người đi lại đông đúc và cũng có nhiều những sự kiện âm nhạc, triển lãm hấp dẫn".

Cùng thời điểm trên, sự kiện "Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô" được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chương trình mang đến những hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa di sản truyền thống đa dạng của các dân tộc.

Sự kiện chính sẽ là màn bắn pháo hoa tại 3 điểm dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đúng 21 giờ tối 10/10, những chùm pháo hoa đầu tiên sẽ vút lên từ trận địa trước Bưu điện Hà Nội. Không gian đậm chất lịch sử quanh Hồ Gươm sẽ được thắp sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Với 350 giàn pháo và hỏa thuật, màn trình diễn tại đây như một bản anh hùng ca bằng ánh sáng.

Công tác bảo đảm an ninh cho các khu vực bắn pháo hoa được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc, an toàn. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Để chuẩn bị cho trận địa pháo chủ chốt và trung tâm nhất, các đơn vị có liên quan tất bật chuẩn bị, chỉnh trang sao cho Hồ Gươm được “diện” bộ áo rực rỡ nhất.

Không náo nhiệt bằng Hồ Gươm, không gian Hồ Tây mang đến một cảm giác thênh thang và bao la hơn. Từ khu vực điểm bắn, những chùm pháo hoa tầm cao vẽ lên bầu trời đêm những bông hoa ánh sáng khổng lồ, soi rọi cả một vùng sóng nước.

Trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ. (Ảnh: MINH DŨNG)

Điểm mới của năm nay là sự bổ sung trận địa pháo hoa tại Hồ Văn Quán (phường Hà Đông). Khai hỏa cùng lúc 21 giờ, màn trình diễn tại đây sẽ mang không khí lễ hội đến gần hơn với người dân khu vực Tây Nam thành phố. Không cần phải đi quá xa lên trung tâm, hàng nghìn người dân Hà Đông vẫn được tận hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày lễ lớn.

Trước đó một giờ, tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình “Bản Giao Hưởng Hà Nội” sẽ được tổ chức. Đêm nhạc nghệ thuật được kỳ vọng mang đến quy mô trang trọng, hiện đại tri ân ngày lịch sử của Thủ đô.

Không chỉ mang đến những lễ hội, chương trình nghệ thuật cùng các không gian văn hóa, kết hợp cùng với 15 phút pháo hoa, những dư âm của ánh sáng và cảm xúc tự hào sẽ đọng lại trong lòng mỗi người dân Hà Nội. Từ Hồ Gươm, Hồ Tây đến Hồ Văn Quán, những tràng pháo hoa sẽ là ánh sáng của một Hà Nội đang vươn mình mạnh mẽ, kế thừa truyền thống và vững bước tới tương lai.