Hà Nội: Ngày hội thắm tình đoàn kết Tổ dân phố 17 phường Tây Hồ

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do người dân Tổ dân phố 17 phường Tây Hồ biểu diễn.↵

Tối 16/11, Tổ dân phố 17 phường Tây Hồ - Hà Nội sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) với những hoạt động văn nghệ sôi nổi do chính người dân tổ dân phố biểu diễn thu hút đông đảo bà con tham gia.

Bà Đỗ Thị Hồng Lan (ảnh trên), Đảng uỷ viên phường, Phó chủ tịch Mặt trận phường, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Tây Hồ cùng một cán bộ lãnh đạo phường đã về dự. Bà Đỗ Thị Hồng Lan đã phát biểu chúc mừng, nhấn mạnh Ngày hội hôm nay không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, mà còn là không gian để những nét đẹp văn hóa truyền thống được tôn vinh, những giá trị tốt đẹp được lan tỏa và tình đoàn kết cộng đồng ngày càng thêm bền chặt, góp phần xây dựng phường Tây Hồ phát triển bền vững.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 17 Nguyên Huy Phiên phát biểu.

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 17 Nguyễn Như Thắng phát biểu.

Các ông Nguyễn Huy Phiên, Bí thư chi bộ, Nguyễn Như Thắng, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 17 đều đã phát biểu nêu rõ: Tổ dân phố 17 hiện có 1076 hộ đã có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết được triển khai từ sớm, chủ động lựa chọn nội dung phù hợp, phát huy hiệu quả nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng và khuyến khích người dân trực tiếp tham gia. Bà con tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi và hỗ trợ các trường hợp khó khăn, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan và duy trì các hình thức tự quản tại khu dân cư. Ngày hội Đại đoàn kết cũng là dịp để các khu dân cư nhìn lại những kết quả trong xây dựng đời sống văn hóa, biểu dương các gia đình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt và quan tâm chăm lo những hoàn cảnh khó khăn. 1070/1076 hộ dân Tổ dân phố 17 đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2026.

Đại diện các hộ Tổ dân phố 17 phường Tây Hồ tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). ↵

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo phường Tây Hồ và Tổ dân phố 17 đã trao quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, những hộ đạt gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2026.