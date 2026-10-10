Hà Nội: Ngày đầu thông xe kỹ thuật 4 đoạn Vành đai 2,5

Ghi nhận ngày 10/10, tại đoạn tuyến Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, giao thông thông thoáng, hai bên đường rực rỡ sắc màu cờ hoa.

Tấm pano tuyên truyền chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được đặt trang trọng tại điểm đầu tuyến đường mới mở.

Tuyến đường được thiết kế quy mô mặt cắt ngang rộng rãi, phân chia dải phân cách giữa trồng hoa, cây xanh đồng bộ, đèn đường, biển chỉ dẫn và hệ thống chiếu sáng hiện đại.

Bà Mai Thanh (phường Cầu Giấy) tranh thủ chụp ảnh bên tuyến đường mới để gửi cho con gái đang ở nước ngoài. Bà Thanh chia sẻ: ''Ngày con gái cô còn ở nhà, đường sá chưa đẹp như hiện nay. Cháu mới đi hơn 1 năm mà mọi thứ thay đổi nhanh quá".

Cùng với tuyến đường mới, nhiều hộ dân trên phố Dương Đình Nghệ tranh thủ sửa sang, chỉnh trang nhà cửa, góp phần thay đổi diện mạo khu vực.

Trong khi tuyến đường đã được thông xe, công nhân vẫn tiếp tục hoàn thiện vỉa hè và các hạng mục phụ trợ ở cuối tuyến Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ.

Cũng trong sáng 10/10, đoạn tuyến đường Vành đai 2,5 nối từ đường Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng đã chính thức thông xe kỹ thuật.

Theo ghi nhận, trục đường mới khang trang, sạch đẹp, khác hẳn cảnh ngổn ngang trước đây.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng có chiều dài khoảng 1,52km, mặt cắt ngang 40m, tổng mức đầu tư 2.432 tỷ đồng.

Tuyến đường đi qua địa bàn phường Khương Đình, kết nối đường Nguyễn Trãi với khu vực Đầm Hồng và các tuyến giao thông lân cận.

Theo ghi nhận, ở phần còn lại, từ Đầm Hồng đến cầu Thượng Đình, mặt đường đã được thảm nhựa một nửa. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lát đá vỉa hè, lắp đặt hệ thống biển báo, phấn đấu sớm đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ.

Đoạn đường Vành đai 2,5 nối Vũ Phạm Hàm với Trần Duy Hưng có chiều dài khoảng 600m, mặt cắt ngang rộng 40m, được khởi công từ ngày 20/3/2026.

Theo ghi nhận, đoạn tuyến Trần Duy Hưng - Vũ Phạm Hàm đến sáng 10/10 đã được thảm nhựa từ đầu đến cuối tuyến.

Đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài khoảng 0,91 - 0,95km. Mặt bằng đường đã cơ bản hoàn thiện, chuẩn bị thảm bê tông nhựa.

Trên công trường, công nhân cùng máy móc đang thi công nền đường, cống thoát nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

“Trước đây, khu vực này khá chật chội, việc đi lại cũng bất tiện. Nay đường sắp hoàn thiện, rộng và khang trang hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn. Thấy tuyến đường hoàn thiện, gia đình tôi cũng tranh thủ sửa sang lại mặt tiền, mong khu vực ngày càng sạch đẹp, khang trang”, ông Lê Văn Tuấn (phường Thanh Xuân) chia sẻ.

Trước đó, đoạn tuyến Vành đai 2,5 qua khu vực Tây Hồ Tây đã thông xe kỹ thuật từ ngày 28/9.

Việc các đoạn đường được thông xe kỹ thuật trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô mang đến diện mạo mới cho nhiều khu vực của Hà Nội. Người dân lưu thông qua các tuyến đường có thêm kỳ vọng về việc đi lại thuận tiện hơn, góp phần giảm áp lực giao thông tại những khu vực đông dân cư.