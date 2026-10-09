Hà Nội: Ngày đầu phân luồng cầu Thăng Long, xe đông giờ cao điểm, không ùn tắc kéo dài

Ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng sáng 9/10, nhiều phương tiện lưu thông qua cầu Thăng Long và các tuyến đường kết nối. Đến khoảng 9h30, mật độ xe vẫn cao, dòng phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đơn vị thi công bố trí nhân lực phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực cầu Thăng Long.

Trong ngày đầu áp dụng phương án mới, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn được bố trí tại các vị trí phân luồng. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn phương tiện ở hai đầu cầu, giúp người dân nhận biết hướng đi, hạn chế chuyển hướng đột ngột hoặc đi vào khu vực bị hạn chế.

Tại đường gom phía Bắc cầu và các nút giao kết nối với đường Võ Văn Kiệt cùng những tuyến đường thay thế, phương tiện lưu thông đông đúc.

Anh Đỗ Xuân Chiến, ở Cầu Giấy (Hà Nội), người thường xuyên đi qua cầu Thăng Long cho biết: "Nhờ cấm nhiều loại phương tiện, có nhà thầu và đơn vị chức năng phân luồng, hướng dẫn đi lại nên di chuyển qua cầu không bị ùn tắc kéo dài như những ngày đầu mới thi công trạm cân".

Ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình của một số nhóm phương tiện, đặc biệt là xe tải và xe khách thuộc diện hạn chế. Vì vậy, người dân cần chủ động tìm hiểu phương án phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp để tiết kiệm thời gian di chuyển.

Theo ông Bảo, trong những ngày tới, các đơn vị liên quan cần tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên cầu Thăng Long và các tuyến đường kết nối, kịp thời xử lý bất cập phát sinh. Đồng thời, việc thông tin về thời gian hạn chế và các hướng lưu thông thay thế cần được tăng cường để người dân, doanh nghiệp vận tải chủ động lộ trình, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công trạm cân.