Hà Nội ngập tràn sắc màu di sản
Không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị di sản và truyền thống văn hóa dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam còn là ngày hội của cộng đồng, nơi người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp. Tại Hà Nội, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đang mang đến không gian văn hóa đặc sắc, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, kết nối truyền thống với nhịp sống đương đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-ngap-tran-sac-mau-di-san-246261121192200262.htm