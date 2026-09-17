Hà Nội ngập sâu sau trận mưa lớn, lực lượng chức năng túc trực ứng phó

Theo báo cáo từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2026 đến ngày 14/9, cả nước đã ghi nhận 20/22 loại hình thiên tai xuất hiện trên các vùng miền. Tuy nhiên, thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra đã giảm hơn 80% so với cùng kỳ năm 2025.Tính đến giữa tháng 9/2026, thiên tai đã làm 63 người chết và mất tích, gây thiệt hại vật chất ước tính hơn 2.221 tỷ đồng, giảm tới 84,9% thiệt hại về kinh tế so với cùng kỳ năm 2025.