Hà Nội ngập sâu sau trận mưa lớn, lực lượng chức năng túc trực ứng phó
Trận mưa lớn diện rộng kéo dài từ đêm 16.9 đến rạng sáng 17.9 đã khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội rơi vào tình trạng úng ngập cục bộ. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng cùng các đơn vị thoát nước đã huy động vận hành liên tục các trạm bơm và cửa phai nhằm hạ nhanh mực nước, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/ha-noi-ngap-sau-sau-tran-mua-lon-luc-luong-chuc-nang-tuc-truc-ung-pho-266137.html