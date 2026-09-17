Hà Nội ngập sau mưa lớn, nhiều trường cho học sinh nghỉ hoặc học trực tuyến

Clip ghi nhận một số điểm ngập úng cục bộ tại khu vực phường Hà Đông và phường Dương Nội (TP Hà Nội) sáng nay, 17-9. Clip: PHÚC HẬU

Theo hệ thống đo mưa tự động Vrain, đến khoảng 7 giờ 30 phút, trạm Đập Đáy ghi nhận lượng mưa 166,4mm. Số liệu của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho thấy lượng mưa phổ biến 80-160mm; một số điểm cao hơn như Từ Liêm 199mm, Hai Bà Trưng 188mm, Tây Mỗ 177,3mm và Cầu Giấy 175,4mm.

Khu vực Yên Nghĩa, Dương Nội và Hà Đông (Hà Nội) ngập sáng 17-9 do mưa kéo dài 4 ngày chưa tạnh

Ngập tái diễn tại các đường Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Trần Bình, Triều Khúc, Tố Hữu, Võ Chí Công… Khu vực đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, ngập 30-50cm, gây khó khăn cho người dân di chuyển.

Khu vực làng La Cả (phường Dương Nội) đến 9 giờ sáng vẫn ngập. Ảnh: PHÚC HẬU

Nước ngập nhẹ tại khu đô thị Nam Cường (Hà Nội) sáng 17-9. Ảnh: PHÚC HẬU

Đến khoảng 9 giờ, nước tại nhiều điểm đã rút nhưng việc đi lại vẫn khó khăn do trời tiếp tục mưa. Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hỗ trợ tiêu thoát nước. Tại một số điểm ngập, rác tràn xuống các cửa cống, cản trở thoát nước.

Ngập úng cục bộ tại khu vực gần Công viên Thiên Văn Học (Hà Nội) sáng 17-9. Ảnh: PHÚC HẬU

Công nhân thoát nước Hà Nội mở và dọn dẹp rác tại các miệng cống để tiêu thoát nước lúc 9 giờ ngày 17-9. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trong ngày 17-9. Từ ngày 18-9, mưa ở Bắc bộ mới giảm.

Đến gần trưa 17-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, đường Tố Hữu nối phường Từ Liêm với phường Hà Đông vẫn ngập gần 0,5m, nước rút chậm. Các tuyến đường Lương Thế Vinh, Triều Khúc, Văn Quán, Hoa Bằng… cũng còn ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại.

Khu vực hồ Văn Quán ngập sâu trong nước, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Để bảo đảm an toàn, Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức, Trường Tiểu học Tây Mỗ (phường Tây Mỗ) thông báo cho học sinh nghỉ ngày 17-9 do cổng trường ngập sâu. Trường Tiểu học Phương Canh, Trường THCS Xuân Phương, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (phường Xuân Phương) cũng cho học sinh nghỉ vì các tuyến đường vào trường bị ngập.

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường THPT Lê Quý Đôn tại Hà Đông cùng Trường Liên cấp Olympia, Hệ thống giáo dục Marie Curie chuyển sang dạy trực tuyến.

Theo báo cáo ngày 17-9 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội, mưa kéo dài từ ngày 14-9 khiến nhiều khu vực có tổng lượng mưa tích lũy trên 400mm, một số nơi trên 500mm. Trong đó, Yên Sở đạt 570mm, Hai Bà Trưng 550mm, Cầu Giấy 439mm.

Gần giữa trưa khu vực Văn Quán vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trung tâm đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì phương án ứng phó ở mức cao nhất; chủ động hạ mực nước sông, mương, hồ điều hòa, bố trí lực lượng và thiết bị tại các khu vực trọng yếu.

Hơn 2.500 lao động cùng trên 200 thiết bị được huy động khơi thông dòng chảy, vớt rác tại các ga thu, bơm hút tại điểm ngập; phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông và vận hành trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa.

Khu vực đường Phạm Tu bị ngập nặng. Ảnh: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Giữa trưa đường Tố Hữu nhiều đoạn vẫn ngập sâu nửa mét. ẢNH: TIẾN CƯỜNG

Theo dự báo Hà Nội tiếp tục có mưa trên diện rộng vào chiều và tối nay. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Gần trưa cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo mây đối lưu gây mưa tại nhiều phường, xã ở Hà Nội có xu hướng phát triển, mở rộng. Trong 3 giờ tiếp theo, các khu vực này có mưa rào, có thể kèm dông, sau đó có khả năng lan sang các địa bàn khác.

Khu vực phố Hoa Bằng ngập sâu trong nước, nhiều phương tiện bị chết máy. Ảnh: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP