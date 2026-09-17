Hà Nội: Ngập gần tới mái nhà, người dân tất tả chạy lũ

Ngày 17/9, mực nước sông Bùi dâng cao, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân tại các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú và Phúc Sơn, Hà Nội﻿.

Tại thôn Đồng Dâu, nước tràn lên và dâng cao tại nhiều tuyến đường trong khu dân cư.

Những ngày này, người dân dùng thuyền﻿ di chuyển và vận chuyển đồ dùng, nhu yếu phẩm.

Ba ngày bị nước bủa vây, sinh hoạt của các gia đình bị xáo trộn.

Các hộ dân chủ động kê cao đồ đạc, đưa vật dụng lên những vị trí cao hơn để hạn chế thiệt hại.

Vật nuôi cũng được khẩn trương di dời khỏi khu vực ngập.

Đến chiều 17/9, nước chưa vẫn rút bớt tại thôn Đồng Dâu. Người dân tiếp tục theo dõi sát mực nước sông Bùi.

Ngày 17/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh báo động lũ trên các sông Tích, Đáy và Nhuệ. Trước đó, sông Bùi đã được đặt ở mức báo động III.