Lực lượng cảnh sát đường thủy và Công an phường Bồ Đề phối hợp tuần tra ven sông Hồng. Ảnh: Ánh Dương

Cụ thể hóa công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thực tế cho thấy, đợt mực nước trên sông Hồng và một số tuyến sông chảy qua địa bàn thành phố Hà Nội xuống thấp thường kéo theo nỗi lo hiện hữu: Các bãi bồi ven sông lộ rõ, không gian sống của các loài thủy sản bị thu hẹp.

Thời điểm này, một số đối tượng bất chấp quy định đã sử dụng thiết bị kích điện tự chế, công cụ xung điện hoặc các phương tiện khai thác tận thu để đánh bắt thủy sản tự nhiên, nhất là các loài cá kích thước lớn.

Hệ lụy của kiểu đánh bắt "tận diệt" này làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, suy giảm đa dạng sinh học và phá vỡ cân bằng hệ sinh thái dưới lòng sông. Dòng điện phóng ra mặt nước còn đe dọa tính mạng của người trực tiếp vận hành xung điện, kích điện cũng như những người dân đang mưu sinh, qua lại trên tuyến sông.

Để cụ thể hóa việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc trong khai thác thủy sản theo Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg, Chỉ thị số 19/2014/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 9-2-2026 của UBND thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các lực lượng chức năng đã thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội) và lực lượng chức năng phối hợp tuần tra trên sông Hồng. Ảnh: Ánh Dương

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết: Sở đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường - trọng tâm là những địa phương ven sông Hồng, sông Đuống, sông Đà và các nhánh sông lớn - tăng cường tuần tra ở vùng nước trũng, bãi bồi khi nước xuống thấp; thu giữ, tịch thu thiết bị kích điện tự chế, ngư cụ cấm; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác giao nộp và ký cam kết không vi phạm…

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng cũng thông tin: Chi cục cùng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) có kế hoạch phối hợp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự xã hội trong lĩnh vực thủy sản năm 2026. Hai đơn vị thống nhất trao đổi thông tin về phương tiện, khu vực cấm khai thác, tổ chức tuyên truyền pháp luật gắn với mô hình đồng quản lý, phối hợp tuần tra liên ngành trên sông, hồ và tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của cán bộ Chi cục và đại diện các đơn vị thuộc Công an thành phố như: Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông (Đội Cảnh sát đường thủy số 1, số 2), tập trung rà soát tại địa bàn các xã, phường: Ô Diên, Đông Ngạc, Bồ Đề, Hồng Hà, Vĩnh Thanh. Công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp làm việc trực tiếp và khảo sát thực tế tại các tuyến sông, khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm; đánh giá đúng thực chất trách nhiệm quản lý nhà nước ở cấp xã và kịp thời tham mưu giải pháp chấn chỉnh.

Vào cuộc đồng bộ từ thành phố đến cơ sở

Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, qua khảo sát thực tế ở các địa phương cho thấy sự chủ động của cấp cơ sở đã bước đầu tạo chuyển biến, song mức độ triển khai giữa các nơi vẫn chưa thật sự đồng đều. Điển hình như tại địa bàn xã Ô Diên, vấn đề đánh cá bằng điện ở khu vực sông Hồng là nội dung được cử tri khu vực Hồng Hà thẳng thắn kiến nghị, đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp loại bỏ triệt để.

Lực lượng Công an xã Ô Diên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông. Ảnh: CAOD

Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên Nguyễn Khắc Quang cho biết: Địa phương đã ban hành 1 quyết định, 2 kế hoạch và 3 văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến quản lý khai thác thủy sản và ngăn chặn kích điện trên sông Hồng; tổ chức ký cam kết chấp hành quy định pháp luật cho 22/22 hộ nuôi cá lồng và đánh bắt cá tại khu vực xóm Vạn Thắng Lợi. Lực lượng công an xã cũng tuyên truyền, vận động 50 hộ dân khu vực ven sông nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng công cụ kích điện hoặc dùng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m để khai thác thủy sản.

Đáng chú ý, ngày 15-10, qua công tác kiểm tra Công an xã Ô Diên đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với 1 hợp có hành vi sử dụng kích điện trên tàu để khai thác thủy sản, tịch thu 2 bộ kích điện.

Công an xã Ô Diên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông. Ảnh: CAOD

Còn tại địa bàn phường Đông Ngạc, Phó Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường Nguyễn Việt Anh cho biết: Địa bàn phường có 1,19km sông Hồng chảy qua, là khu vực có nguy cơ sử dụng xung điện, kích điện, ngư cụ cấm. Do đó, phường rất chú trọng công tác tuần tra, giám sát, tuyên truyền để người dân hiểu, tuân thu nghiêm quy định của Luật Thủy sản; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản phù hợp với điều kiện thực tế nhằm bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại địa bàn phường Bồ Đề trung tuần tháng 11-2026, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội Hoàng Thị Nhiên cho biết: Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) và Công an phường Bồ Đề, đi kiểm tra thực tế trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn phường và ghi nhận không có tình trạng khai thác cá bằng ngư cụ cấm hay xung điện, kích điện.

Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Vũ Trọng Thư chia sẻ: Chú trọng công tác ngăn chặn khai thác tận thu nguồn lợi thủy sản trên sông, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 100% hộ nuôi trồng thủy sản, hộ có thuyền nan cam kết "5 không" (không tàng trữ - không chế tạo - không mua bán - không sử dụng bộ kích điện, xung điện, chất độc, chất nổ và ngư cụ cấm). Công an phường cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng đã rà soát, lập danh sách quản lý 9 hộ nuôi trồng thủy sản và các hộ có thuyền nhỏ ven sông.

Điểm sáng của Bồ Đề là công tác phối hợp tổ chức 2 đợt thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản ra sông Hồng tại bến sông Đền Rừng ngày 8-7 và bến sông chùa Bồ Đề ngày 30-9, mỗi đợt 6.000 con cá giống bản địa gồm cá lóc, rô đồng, trôi Mrigal, lăng vàng.

Phường Bồ Đề phối hợp tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại bến sông chùa Bồ Đề ngày 30-9. Ảnh: CCCN

Tuy nhiên tại các khu vực giáp ranh mặt nước sông Hồng, sông Đuống và vùng nước trũng theo mùa ở bãi sông vẫn tiềm ẩn nguy cơ đối tượng vãng lai hoặc người thiếu ý thức lén lút dùng bộ kích điện tự chế bằng bình ắc quy đánh bắt ban đêm hoặc sáng sớm. Do đó, đại diện các xã, phường cũng kiến nghị cơ quan chuyên môn mở thêm các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; hỗ trợ tài liệu tuyên truyền trực quan; tăng cường các đợt tuần tra, truy quét trên mặt nước sông Hồng, sông Đuống...

Giữ cho nguồn lợi thủy sản của Hà Nội không bị tận thu bằng xung điện, kích điện, ngư cụ cấm không thể chỉ trông chờ vào những đợt kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất của lực lượng chức năng, mà cần có ý thức tự giác của người dân, sự giám sát của cộng đồng dân cư ven sông. Như vậy, những dòng chảy qua Thủ đô sẽ được bảo vệ bền vững, để cá, tôm sinh sôi và người dân yên tâm mưu sinh đúng luật.