Hà Nội: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến

Trước đó, tối 27-9, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí di chuyển đến khu vực Cụm công nghiệp Tiền Phong. Khi gặp nhau, hai bên xảy ra xô xát, ném gạch, đuổi đánh và sử dụng hung khí, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Trong quá trình bỏ chạy và truy đuổi, các đối tượng tiếp tục xô xát cho đến khi người dân phát hiện, can ngăn.

Ngay trong đêm, Công an xã Thường Tín triển khai lực lượng, phong tỏa hiện trường và khống chế những người liên quan. Vụ việc khiến một số đối tượng bị xây xát nhẹ.

Nhóm thanh thiếu niên mang theo kiếm, đinh ba và nhiều hung khí tụ tập, xô xát tại Cụm công nghiệp Tiền Phong, Hà Nội. Ảnh: Công an Thường Tín

Tại hiện trường và qua quá trình truy xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 thanh kiếm, 1 cây đinh ba cùng nhiều vật chứng liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự một số đối tượng có vai trò cầm đầu, tích cực để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan công an, nhiều người tham gia vụ việc đang trong độ tuổi học sinh. Vụ việc cho thấy nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật từ việc tụ tập, mang theo và sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Công an khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, nắm bắt thời gian sinh hoạt và các mối quan hệ của con em; kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, nhất là việc tụ tập theo nhóm hoặc cất giấu hung khí.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, gia đình cần chủ động phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, tránh phát sinh hậu quả đáng tiếc.