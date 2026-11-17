Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh QLTT

Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, rà soát kho hàng, bến bãi, điểm tập kết và địa điểm kinh doanh hàng hóa. Công tác chống buôn lậu thuốc lá, kiểm tra việc niêm yết giá, kiểm soát hàng giả và hàng kém chất lượng tại các trung tâm du lịch, chợ đêm, khu lễ hội cũng được quan tâm triển khai.

Trong 10 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.791 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 81 vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước 78,67 tỷ đồng, đạt 109,2% chỉ tiêu phấn đấu năm 2026. Riêng từ ngày 16/9 đến ngày 15/10/2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 534 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 12 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trong kỳ đạt 6,6 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt vi phạm hành chính, tiền buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và các khoản thu từ xử lý hàng hóa tịch thu theo quy định.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm cũng tiếp tục được Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp liên quan đến sức khỏe người dân. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 13/9 đến ngày 15/10/2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện, xử lý 62 vụ việc liên quan đến các điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ có dấu hiệu hình sự. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1,06 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm đạt 3,4 tỷ đồng.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội nhận định, những tháng cuối năm 2026, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân dự kiến gia tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, kiểm tra và kiểm soát thị trường. Trước tình hình đó, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các kế hoạch công tác, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm về chất lượng hàng hóa, kinh doanh có điều kiện…

Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, thực hiện cao điểm theo Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 15/10/2026, toàn Chi cục đã phát hiện, xử lý 229 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ có dấu hiệu hình sự. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 2,26 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy là 1,38 tỷ đồng.

Đặc biệt, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội dự kiến, sẽ triển khai đợt cao điểm tháng 11/2026 về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời xây dựng kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm trong những tháng cuối năm, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2027.

Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm tiếp tục được chú trọng, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.