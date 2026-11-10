Hà Nội: Ngắm cây cầu mang dáng hình vô cực đang thành hình trên sông Hồng

Trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được Hà Nội triển khai, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở là 3 công trình có giá trị xây lắp vượt kế hoạch, từng bước định hình diện mạo mới cho những nhịp cầu nối đôi bờ sông.

Nổi bật trong nhóm 7 dự án, cầu Trần Hưng Đạo đang dẫn đầu về kết quả thi công với giá trị xây lắp đạt hơn 3.366 tỷ đồng, tương đương 54,2% giá trị hợp đồng. Sản lượng này vượt 4,3 điểm phần trăm so với kế hoạch điều chỉnh và 6,2 điểm phần trăm so với kế hoạch theo hợp đồng.

Đáng chú ý, chỉ sau một kỳ báo cáo, giá trị xây lắp cầu Trần Hưng Đạo đã tăng thêm hơn 181 tỷ đồng - mức tăng cao nhất trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng được Sở Xây dựng Hà Nội theo dõi.

Khởi công ngày 10/10/2025, cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 4,18km, nối từ nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông đến đường Nguyễn Sơn. Theo tiến độ được giao, công trình phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Đến đầu tháng 11/2026, cầu Trần Hưng Đạo đã hoàn thành toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính; 5 trụ cầu giữa sông cơ bản hoàn tất phần kết cấu. Trên công trường, khoảng 28 mũi thi công đang được duy trì, tập trung triển khai hệ dầm, kết cấu thép, cầu dẫn và các hạng mục kết nối hai đầu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất theo kế hoạch với 31,05ha được bàn giao, đạt 100%. Tuy nhiên, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật như cáp điện 22kV, 110kV, đường ống nước sạch, cây xanh và camera an ninh vẫn cần tiếp tục di dời để phục vụ thi công.

Trên công trường, các nhà thầu đang duy trì 28 mũi thi công với khoảng 700 nhân sự cùng hơn 120 máy móc, thiết bị chuyên dụng, tập trung tăng tốc các hạng mục, quyết tâm giữ tiến độ dự án.

Điểm nhấn kiến trúc của cầu Trần Hưng Đạo là hệ vòm thép với hai đường cong tiếp xúc, lặp lại, tạo hình tượng vô cực độc đáo. Mặt cầu rộng khoảng 43m, góp phần tạo nên dáng vẻ hiện đại, khác biệt cho công trình bắc qua sông Hồng.

Phần cầu chính vượt sông Hồng dài 870m, gồm 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145m, tạo nên dải kết nối vững chắc giữa hai bờ sông.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ mở thêm hướng kết nối qua sông Hồng, góp phần giảm tải cho hai cây cầu hiện hữu là Chương Dương và Vĩnh Tuy (Ảnh phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo).