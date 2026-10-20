Hà Nội: Ngã ra đường sau va chạm, cô gái bị xe buýt cán tử vong trên đường Xuân Thủy

Tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 8h39 ngày 20/10, tại khu vực trước cửa số nhà 165 đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Hiện trường tai nạn làm một cô gái tử vong.

Thời điểm trên, xe máy mang biển số 29E2-941.xx do một nam thanh niên điều khiển lưu thông trên đường Xuân Thủy hướng đi Cầu Giấy.

Khi đến điểm quay đầu trước số nhà 165 Xuân Thủy, xe máy trên đã va chạm với xe máy biển số 36AZ-025.xx do một cô gái cầm lái (chưa rõ danh tính).

Sau va chạm giữa hai xe máy, cô gái ngã ra đường rồi bị xe buýt số 27 mang BKS 29B-404.xx cán qua và tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đã điều tổ công tác đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Cầu Giấy và cơ quan điều tra giải quyết vụ việc.