Hà Nội nêu phương án xử 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản

TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết xử lý những tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện, quản lý, sở hữu, góp vốn hoặc hợp tác đầu tư. 12 dự án gồm CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La, CT11 và CT12 thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực Linh Đàm.

Các vi phạm tại 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản chủ yếu gồm: Xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép; tăng diện tích sàn, số tầng và số căn hộ; chia nhỏ căn hộ, thay đổi công năng sử dụng. Một số công trình đã được bàn giao cho người dân khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, trong khi người mua nhà tại một số dự án đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Công trình vi phạm được chia làm 3 nhóm

Tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép tại các dự án trên là 6.759 căn, trong khi số căn hộ hiện có lên tới 24.943 căn, tăng 18.184 căn. Việc gia tăng số căn hộ và dân số đã tạo áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó, một số người mua nhà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Các tòa nhà HH Linh Đàm được ông Lê Thanh Thản đầu tư xây dựng từ năm 2015.

Theo UBND TP Hà Nội vi phạm tại các dự án trên kéo dài nhiều năm trong khi các công trình được bàn giao và người dân đã sinh sống ổn định. Trong bối cảnh đó, việc buộc tháo dỡ diện tích vi phạm, đồng thời di dời số lượng lớn cư dân có thể tác động đến trật tự và an sinh xã hội.

Dự thảo nghị quyết nhấn mạnh, cơ chế đặc thù để xử lý các tồn tại không làm thay đổi bản chất vi phạm, không xóa bỏ hiệu lực của các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và quyết định xử lý đã ban hành. Việc cho phép công trình hoặc phần công trình tiếp tục tồn tại được xác định là một biện pháp khắc phục hậu quả, không đồng nghĩa với việc hợp thức hóa vi phạm.

Theo dự thảo, các công trình vi phạm được phân thành ba nhóm để xem xét phương án xử lý, căn cứ vào mức độ vi phạm, khả năng khắc phục và các yêu cầu về an toàn, quy hoạch, hạ tầng.

Nhóm 1 gồm các công trình được xem xét cho tồn tại theo hiện trạng nếu đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, không có tranh chấp và đáp ứng các điều kiện về an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy; không ảnh hưởng đến công trình lân cận; đáp ứng yêu cầu về hạ tầng hoặc có phương án bổ sung hạ tầng. Công trình cũng phải bảo đảm hài hòa với cảnh quan, không vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông và quy định về tĩnh không.

Nhóm 2 gồm các công trình chưa đáp ứng đầy đủ một số tiêu chí nhưng có khả năng khắc phục thông qua giải pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng hoặc di dời cư dân, chuyển đổi công năng. Những công trình này chỉ được xem xét cho tồn tại khi đáp ứng các điều kiện sau khắc phục.

Nhóm 3 là các công trình phải tháo dỡ do không bảo đảm an toàn, không đáp ứng yêu cầu về cảnh quan hoặc vi phạm chỉ giới, hành lang bảo vệ công trình mà không có khả năng khắc phục. Nhóm này còn bao gồm nhà ở thấp tầng xây dựng trên đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất quốc phòng, an ninh hoặc hành lang bảo vệ công trình mà không thể điều chỉnh quy hoạch.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá của các cơ quan chuyên môn, UBND thành phố sẽ quyết định danh mục công trình cụ thể thuộc từng nhóm. Trường hợp không thể tháo dỡ công trình thuộc nhóm 3, dự thảo cho phép xem xét chuyển đổi công năng, với điều kiện việc chuyển đổi không làm gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng.

Phương án di dời người dân khỏi công trình vi phạm

Dự thảo cũng nêu ra phương án di dời đối với người dân tại các dự án vi phạm. Đối với công trình thuộc nhóm 1, cư dân phải di dời khỏi các căn hộ hoặc diện tích vi phạm tại khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng để hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển sang phục vụ mục đích cộng đồng.

Với công trình thuộc nhóm 2, nếu đã bổ sung hạ tầng nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu về quy mô dân số, việc di dời sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Trước hết là các căn hộ, diện tích vi phạm tại khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng; tiếp đó là các căn hộ thuộc phần công trình xây vượt tầng. Riêng công trình thuộc nhóm 3, toàn bộ cư dân và tài sản phải được di dời.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, trước khi tổ chức di dời, chủ đầu tư phải lập danh sách căn hộ, xác định quyền và lợi ích hợp pháp của từng trường hợp, công khai phương án và lấy ý kiến cư dân về việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí nơi tạm cư. Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm kinh phí di dời và chỗ ở tạm thời cho người dân. Dự thảo cũng quy định toàn bộ chi phí khắc phục vi phạm do chủ đầu tư chi trả, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với người mua căn hộ thuộc diện phải di dời, dự thảo đưa ra các phương án để lựa chọn trên cơ sở thỏa thuận. Theo đó, người mua có thể nhận tiền bồi thường; chuyển sang căn hộ tương đương tại dự án thương mại đủ điều kiện của chủ đầu tư; hoặc mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.