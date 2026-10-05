Hà Nội nâng tầm thương nhân từ 'gian hàng số'

- Xin ông cho biết mục tiêu của Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” từ nay đến năm 2030?

- Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, Hà Nội đã ban hành Đề án “Thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử thành phố Hà Nội”. Đề án hướng tới thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng kênh phân phối hàng hóa qua các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới; đồng thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyển đổi số, đổi mới mô hình kinh doanh và nâng cao nhận diện thương hiệu trên môi trường số.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp. Ảnh: Hoài Nam

Thông qua chương trình, Hà Nội cũng hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, có cơ chế hỗ trợ, bảo vệ người tiêu dùng và hình thành nguồn dữ liệu phục vụ quản lý, dự báo, cảnh báo rủi ro trên thị trường.

Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu có 500 doanh nghiệp và 1.000 sản phẩm được công khai trên gian hàng số; 80% sản phẩm có mã định danh hoặc truy xuất nguồn gốc; 100% chủ thể tham gia được hướng dẫn công khai đầy đủ thông tin bắt buộc; 90% phản ánh, khiếu nại được phân loại và chuyển xử lý đúng hạn; 70% vụ việc được phản hồi trong thời gian công bố.

Một điểm nhấn của Đề án là xây dựng “Gian hàng sản phẩm Thủ đô” trên các nền tảng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới phù hợp, phổ biến tại Việt Nam. Hà Nội cũng sẽ tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để mở rộng Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, từng bước hình thành "Gian hàng sản phẩm vùng Thủ đô".

Doanh nghiệp livestream quảng bá sản phẩm tại Tháng Khuyến mãi Hà Nội 2026. Ảnh: Hoài Nam

- Chương trình sẽ mang lại những lợi ích cụ thể nào cho doanh nghiệp khi tham gia gian hàng số?

- Lợi ích lớn nhất là giúp doanh nghiệp tăng khả năng hiện diện trên môi trường số, nâng năng lực kinh doanh số và mở rộng thị trường.

Doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ về xây dựng nội dung, video, livestream, vận hành gian hàng, kết nối với các nhà sáng tạo nội dung, KOC và khai thác hiệu quả các công cụ của nền tảng thương mại điện tử.

Quan trọng hơn, chương trình không chỉ hướng tới việc giúp doanh nghiệp bán được hàng qua một vài phiên livestream, mà từng bước giúp doanh nghiệp làm chủ phương thức kinh doanh trên môi trường số, từ quảng bá, bán hàng đến chăm sóc khách hàng và xây dựng thương hiệu.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chương trình sẽ được đào tạo kỹ năng kinh doanh số, hướng dẫn vận hành gian hàng trên “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội” và kết nối với các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số.

Đáng chú ý, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chương trình được tư vấn, hướng dẫn về đăng ký nhãn hiệu, logo, chỉ dẫn địa lý, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Các chủ thể cũng được hướng dẫn ứng dụng những giải pháp công nghệ số như chữ ký số, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, truy xuất nguồn gốc vào hoạt động kinh doanh.

- Ngành Công Thương sẽ có những giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp, chủ thể OCOP tham gia chương trình?

- Sở Công Thương sẽ tập trung hướng dẫn doanh nghiệp mở và vận hành gian hàng; đào tạo kỹ năng làm nội dung, livestream, tiếp thị liên kết; đồng thời kết nối doanh nghiệp với các nền tảng thương mại điện tử và nhà sáng tạo nội dung.

Sở cũng phối hợp với các xã, phường, hiệp hội và các nền tảng thương mại điện tử để lựa chọn những sản phẩm, chủ thể phù hợp tham gia chương trình.

Hà Nội sẽ xây dựng chuyên trang hoặc module “Gian hàng số Thủ đô”, công khai danh mục chủ thể, sản phẩm đủ điều kiện, thông tin truy xuất nguồn gốc, chính sách đổi trả và kênh tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng.

Đối với các doanh nghiệp tham gia, chương trình dự kiến hỗ trợ kinh phí thiết kế, mở gian hàng “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội” trên sàn thương mại điện tử Shopee. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng được chuyên gia, cơ quan quản lý và sàn thương mại điện tử tư vấn, đưa ra các giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử có chính sách miễn, giảm chi phí cho các chủ thể tham gia chương trình; tổ chức các chương trình livestream với sự tham gia của người nổi tiếng, KOL, KOC để trực tiếp trải nghiệm, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Hà Nội cũng phối hợp với các nền tảng để tăng khả năng hiển thị của “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội” trên trang chủ sàn thương mại điện tử và các công cụ tìm kiếm trên Internet.

- Thương mại điện tử đang đối mặt với tình trạng hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Doanh nghiệp tham gia chương trình phải đáp ứng những yêu cầu gì về chất lượng, xuất xứ sản phẩm? Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ kiểm soát vấn đề này như thế nào?

-Việc kiểm soát chất lượng, nguồn gốc hàng hóa là yêu cầu quan trọng để bảo đảm uy tín của “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội”.

Sở Công Thương Hà Nội giao Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội làm đầu mối phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và quảng cáo sai sự thật.

Đồng thời, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sản phẩm OCOP khi đưa sản phẩm lên “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội” phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó sản phẩm OCOP phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm an toàn thực phẩm và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Việc kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu lựa chọn sản phẩm sẽ góp phần chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa được giới thiệu, phân phối trên “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội”.

Ngày mai (6-10), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam (TikTok Shop) tổ chức Lễ kích hoạt

Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”.

Chương trình là hoạt động cụ thể nhằm triển khai các chủ trương, kế hoạch của thành phố Hà Nội về phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số, gia tăng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP; đồng thời tạo thêm phương thức hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP, làng nghề và thương nhân Thủ đô quảng bá sản phẩm, nâng cao năng lực kinh doanh và mở rộng thị trường trên môi trường số.

Trong khuôn khổ chương trình còn có không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc trưng của Hà Nội; kết hợp hoạt động trải nghiệm, dùng thử, trình diễn, kể câu chuyện sản phẩm và các phiên livestream trực tiếp.