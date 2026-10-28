Hà Nội nâng tầm sức hút FDI

Thu hút FDI gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

9 tháng năm 2026, thu hút vốn FDI của Hà Nội đã vượt mốc 4 tỷ USD và hoàn thành hơn 90% kế hoạch năm. Giá trị cốt lõi trong thu hút FDI Hà Nội không nằm ở quy mô mà ở cơ cấu dòng tiền. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm hơn một nửa tổng vốn đăng ký.

Dòng vốn FDI vào Hà Nội trong năm 2026 ghi nhận sự nổi bật của lĩnh vực khoa học, công nghệ và các hoạt động chuyên môn. Ảnh minh hoạ: T.H

Trong số 500 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 675,96 triệu USD, các dự án thuộc lĩnh vực tư vấn chuyên môn, thương mại dịch vụ cao cấp và công nghệ thông tin... chiếm tỷ trọng lớn.

Trong khi đó, hoạt động góp vốn cũng đều là các thương vụ từ các định chế tài chính và tập đoàn đa quốc gia đổ vào lĩnh vực hạ tầng số, các nền tảng chuyển đổi số và công nghệ tài chính. Hoạt động điều chỉnh vốn ghi nhận hơn 690 triệu USD bổ sung, thể hiện niềm tin gắn bó lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp ngoại.

Việc dòng vốn tiếp tục đổ vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến – chế tạo… là thành quả của chiến lược sàng lọc dự án theo hướng nâng cao chất lượng đầu tư. Hà Nội đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái FDI chọn lọc, nơi giá trị dự án được định lượng bằng hàm lượng công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng kết nối với doanh nghiệp trong nước.

TheoPhó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thành phố đang chuyển trọng tâm từ thu hút vốn đơn thuần về số lượng sang lựa chọn những dự án có chất lượng, trình độ công nghệ và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Thành phố đã định hình rõ nét bản đồ thu hút đầu tư của Hà Nội thông qua việc xác định 17 lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên. Danh mục bao gồm các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng như công nghiệp chế tạo, sản xuất mạch tích hợp bán dẫn, linh kiện và vi mạch điện tử; công nghệ số; trung tâm đổi mới sáng tạo và nghiên cứu, phát triển (R&D); đào tạo nhân lực công nghệ cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xử lý ô nhiễm môi trường và đô thị thông minh.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Hà Nội ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển đường sắt đô thị và giao thông công cộng khối lượng lớn, bao gồm cả nội vùng và liên vùng, với yêu cầu quy mô vốn từ 25.000 tỷ đồng trở lên. Đi kèm với đó là định hướng phát triển ngành công nghiệp đường sắt, tập trung vào chế tạo đầu máy, toa xe, hệ thống thông tin tín hiệu và điều khiển đường sắt với quy mô vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

Đối với hạ tầng kỹ thuật và môi trường, các dự án xây dựng hệ thống thoát nước có quy mô từ 3.000 tỷ đồng trở lên cũng nằm trong danh sách ưu tiên đặc biệt. Ngoài ra, Hà Nội cũng tập trung mạnh mẽ vào các lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo như sản xuất mạch tích hợp bán dẫn, linh kiện và vi mạch điện tử tích hợp (IC); Xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) với quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên; Phát triển đô thị thông minh, trung tâm tài chính và thu hút trụ sở của các tập đoàn đa quốc gia; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xử lý ô nhiễm môi trường.

Lĩnh vực giáo dục cũng được chú trọng với ưu tiên dành cho các cơ sở đào tạo chất lượng cao, cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao và các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài với quy mô từ 3.000 tỷ đồng trở lên….

Ông Lê Trung Hiếu chia sẻ, trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, Hà Nội đã bổ sung các nội dung về ngoại giao kinh tế, xây dựng cơ sở dữ liệu nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn hàng đầu, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, định chế tài chính, quỹ đầu tư lớn và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Đây là những bước chuẩn bị để công tác xúc tiến đầu tư bám sát hơn nhu cầu phát triển của thành phố. Việc xác định đúng đối tác cần đi cùng khả năng đáp ứng về địa điểm, hạ tầng, nhân lực và thủ tục, giúp các đề xuất đầu tư có điều kiện triển khai.

Phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư

Trong dài hạn, Hà Nội đã xây dựng được nền tảng thu hút vốn ngoại qua gần bốn thập kỷ. Theo số liệu được cơ quan quản lý công bố, lũy kế từ năm 1989 đến hết tháng 8/2026, thành phố thu hút khoảng 75,2 tỷ USD FDI.

Ưu đãi vượt trội với nhà đầu tư chiến lược thuộc 17 lĩnh vực trọng điểm. Ảnh minh hoạ: H.P

Trên nền tảng đó, Hà Nội đặt mục tiêu thu hút 25 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời định hướng khoảng 50% vốn thu hút mới thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp xanh.

Trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI công nghệ cao, Hà Nội có lợi thế từ vị thế trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ của cả nước. Mạng lưới trường đại học, viện nghiên cứu, nguồn nhân lực chuyên môn cùng quy mô thị trường tạo điều kiện để thành phố tiếp cận những dự án có yêu cầu cao về kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Bên cạnh hạ tầng vật chất, thể chế và chất lượng điều hành là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư. Các dự án công nghệ thường có kế hoạch triển khai dài hạn, liên quan đến nhiều thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và môi trường.

Thành phố tập trung hoàn thiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, phát triển nhân lực và chuẩn bị điều kiện tiếp nhận dự án công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo.

Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội Ozasa Haruhiko khi chia sẻ về tiềm năng của Thủ đô trong việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các dự án chất lượng cao.

Trong chỉ đạo chung về thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, đầu tư; khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang và dự án chậm triển khai kéo dài. Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục rà soát, kiên quyết xử lý các dự án trì trệ để khơi thông nguồn lực phát triển.

Yêu cầu này gắn trực tiếp với việc cải thiện môi trường đầu tư. Những vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án, hiệu quả sử dụng vốn. Xử lý kịp thời các khó khăn cũng giúp thành phố chuẩn bị tốt hơn điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư mới.

Trong số 17 ngày nghề ưu tiên, cơ chế dành cho nhà đầu tư chiến lược gắn các chính sách hỗ trợ với những điều kiện và cam kết cụ thể. Nhà đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, tiến độ thực hiện dự án, ứng dụng công nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và hợp tác với doanh nghiệp trong nước. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh cũng được đặt ra trong quá trình triển khai.

Về chính sách hỗ trợ, nhà đầu tư đủ điều kiện có thể được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo từng lĩnh vực và quy định tương ứng. Một số dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ số được quy định cơ chế ưu đãi riêng về đất đai theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026.

Cơ chế dành cho nhà đầu tư chiến lược hứa hẹn sẽ mở ra một thời kỳ mới trong việc thu hút các nhà đầu tư đến với Thủ đô, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại và bền vững.