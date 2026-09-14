Hà Nội nâng tầm hợp tác chiến lược với đối tác Nga và Pháp: Tạo đột phá từ những dự án hạ tầng và đô thị thông minh

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại cuộc làm việc với lãnh đạo chính quyền thành phố Mátxcơva. Ảnh: PV

Điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động tại Liên bang Nga là việc UBND thành phố Hà Nội trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án “Ngôi nhà Mátxcơva tại Hà Nội” cho Chính quyền thành phố Mátxcơva. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải quyết các vướng mắc trong triển khai dự án nhiều năm qua, thể hiện quyết tâm chính trị cao và môi trường đầu tư minh bạch của Hà Nội, tạo động lực mới nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Thủ đô.

UBND thành phố Hà Nội trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Ngôi nhà Mátxcơva tại Hà Nội” cho Chính quyền thành phố Mátxcơva. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ hợp tác với Nga, thành phố Hà Nội đã chủ động mở rộng, phát triển quan hệ cấp địa phương thông qua Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Cộng hòa Tatarstan - một trong những trung tâm công nghệ và công nghiệp hàng đầu của Nga, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác sâu rộng về phát triển đường sắt đô thị, hạ tầng ngầm, công nghệ thông tin và giao lưu văn hóa với các đối tác tại Mátxcơva và Saint Petersburg.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Chính phủ Cộng hòa Tatarstan. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm việc với đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg và Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg để thống nhất việc triển khai các hoạt động hợp tác quan trọng trong năm 2026. Ảnh: PV

Tiếp nối các hoạt động tại Nga, chuyến công tác tại Pháp thể hiện những bước tiến mới của thành phố Hà Nội trong việc tranh thủ nguồn lực tài chính, tri thức và công nghệ quốc tế cho mục tiêu phát triển Thủ đô theo hướng hiện đại, bền vững.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng gặp Quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Bertrand Walckenaer. Ảnh: PV

Quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Pháp tiếp tục đi vào chiều sâu thông qua việc ký kết các bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Trong đó, bản ghi nhớ về cải tạo cầu Long Biên và phát huy giá trị không gian văn hóa - du lịch hai đầu cầu hướng tới bảo tồn di sản kiến trúc, kết hợp phát triển không gian sáng tạo. Bản ghi nhớ về dự án “Hà Nội, giao thông bền vững” nhằm thí điểm mô hình điểm trung chuyển đa phương thức gắn với định hướng phát triển đô thị theo giao thông công cộng (TOD) và thành lập vùng phát thải thấp (LEZ).

Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Ảnh: PV

Nổi bật là việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác ba bên với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải về việc thành lập Trường Công nghệ Đường sắt, dự kiến đặt tại xã Bình Minh, Hà Nội. Thỏa thuận nằm trong danh mục các thỏa thuận chính thức của chuyến thăm cấp cao, phù hợp với định hướng về đào tạo nhân lực cho đường sắt đô thị. Văn kiện này đóng vai trò nền tảng để xây dựng trung tâm đào tạo nhân lực kỹ thuật chuyên sâu, phục vụ trực tiếp cho các dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam và thành phố Hà Nội.

Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao tại Điện Élysée. Ảnh: TTXVN

Nhằm cụ thể hóa và nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới, UBND thành phố Hà Nội và Chính quyền vùng Île-de-France đã chính thức ký kết Chương trình hành động chung giai đoạn 2026-2030, tập trung vào bảo tồn di sản, quy hoạch không gian công cộng, phát triển giao thông, văn hóa, cùng các dự án bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng không khí - một trong những nhiệm vụ trọng tâm huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm việc với đại diện lãnh đạo Hội đồng vùng Ile-de-France. Ảnh: PV

Sự hợp tác này mở ra cơ hội lớn cho Hà Nội trong việc huy động các nguồn lực tài chính, mạng lưới chuyên gia quốc tế và chuyển giao tri thức quản lý hiện đại từ các cơ quan chuyên môn hàng đầu của Vùng Île-de-France.

Chuyến công tác không chỉ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, mà còn mở ra những khung hợp tác mới mang tính thực tiễn và tầm nhìn chiến lược, phục vụ hiệu quả cho quá trình xây dựng Thủ đô Hà Nội “Xanh - Văn minh - Hiện đại” trong kỷ nguyên phát triển mới.