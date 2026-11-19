Cụ thể, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố duy trì và phát triển 183 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn. Nhiều mô hình đã hình thành chuỗi khép kín, từ vùng nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến phân phối.

Hà Nội nâng tầm chuỗi liên kết, gia tăng giá trị nông sản. Ảnh minh họa

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu thành phố rà soát, ban hành các chính sách tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, tham gia liên kết sản xuất.

Đồng thời, thành phố sẽ cân đối, bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng địa phương, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường.

Một trong những định hướng được Hà Nội chú trọng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối sản xuất và tiêu thụ.

Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương số hóa dữ liệu vùng trồng, thúc đẩy thương mại điện tử, tổ chức livestream bán nông sản và kết nối cung cầu trên các nền tảng số.

Thành phố cũng định hướng kết hợp phát triển thị trường tiêu thụ nội địa với đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch; gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm sinh thái và du lịch nông thôn để đa dạng hóa đầu ra cho sản phẩm.