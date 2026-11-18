Tổ chức sản xuất theo chuỗi, gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ đang tạo ra chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp của Hà Nội.

Hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ khép kín

Thực hiện Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND ngày 26-11-2025 của HĐND thành phố Hà Nội quy định một số nhóm chính sách phát triển nông nghiệp, thời gian qua, Hà Nội ưu tiên phát triển các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi, tập trung vào những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, như: Lúa gạo, rau màu, hoa, bưởi, dược liệu...

Tại Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Đoàn Kết (xã Vân Đình), hiệu quả liên kết được thể hiện rõ qua việc mở rộng vùng sản xuất lúa chất lượng cao gắn với đầu tư cho hoạt động chế biến. Những năm qua, hợp tác xã tập trung sản xuất lúa Japonica và các giống lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu, đồng thời liên kết với các xã Vân Đình, Mỹ Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ, Dân Hòa... Diện tích sản xuất liên kết đạt gần 400ha mỗi vụ.

Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Đoàn Kết Cao Thị Thủy cho biết, việc liên kết với các hợp tác xã trên địa bàn thành phố giúp đơn vị mở rộng vùng sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm.

Hợp tác xã chủ động tổ chức sản xuất trên quy mô lớn, phát triển chuỗi từ sản xuất đến thu mua, sơ chế, chế biến và phân phối. Đặc biệt, đơn vị đã đầu tư hệ thống sấy thóc, máy xay xát gạo công nghệ hiện đại, với công suất 300 tấn/ngày. Nhờ đó, sản phẩm “Gạo chất lượng Khu Cháy” đã được đưa vào các siêu thị, gần 20 cửa hàng bán lẻ lúa gạo trên địa bàn Hà Nội và phân phối tới các đại lý tại các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ...

Bên cạnh đó, hợp tác xã tiêu thụ khoảng 3.000 tấn thóc và 1.000 tấn gạo Japonica/ngày cho nông dân tại các địa phương liên kết, góp phần ổn định đầu ra và giá bán sản phẩm.

Sơ chế thịt lợn tại Hợp tác xã Hoàng Long (xã Dân Hòa). Ảnh: Khánh Long

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Hợp tác xã Hoàng Long (xã Dân Hòa) cũng xây dựng mô hình liên kết khép kín từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ.

Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Long Nguyễn Trọng Long cho hay, đơn vị duy trì quy mô 4.000-5.000 con lợn, trong đó khoảng 10% là lợn nái, còn lại là lợn thương phẩm, được nuôi trong mô hình nhiều tầng ứng dụng công nghệ cao. Cùng với tổ chức chăn nuôi, hợp tác xã xây dựng thương hiệu “Chuỗi thực phẩm A-Z”, mỗi ngày cung ứng khoảng 2 tấn thịt lợn ra thị trường, phục vụ hệ thống siêu thị và bếp ăn tập thể.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, hiện nay, thành phố duy trì và phát triển 183 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn. Các chuỗi thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nông sản.

Ở góc độ doanh nghiệp thu mua, theo Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm an toàn Tâm Thành (phường Từ Liêm) Nguyễn Thị Vân Anh, sản xuất theo chuỗi giúp doanh nghiệp kiểm soát sản lượng, chất lượng và thời gian cung ứng nông sản phục vụ chế biến, xuất khẩu. Đồng thời, việc liên kết trực tiếp với người sản xuất góp phần hạn chế các khâu trung gian, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và gắn trách nhiệm của người sản xuất với doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

Đẩy mạnh kết nối cung cầu, phát triển thị trường

Thực tế từ các mô hình cho thấy, phát triển chuỗi liên kết không chỉ giúp ổn định đầu ra mà còn tạo điều kiện nâng cao giá trị nông sản thông qua tổ chức sản xuất đồng bộ, đầu tư chế biến và xây dựng thương hiệu.

Để phát huy hiệu quả chuỗi liên kết, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh rau củ quả an toàn và du lịch làng nghề sinh thái Tâm Anh (xã Phú Xuyên) Đào Thị Lương kiến nghị, các sở, ngành chức năng của thành phố tiếp tục hỗ trợ tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các đơn vị phân phối. Cùng với đó, việc khảo sát nhu cầu thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất và hình thành hợp đồng tiêu thụ ổn định có ý nghĩa quan trọng, giúp các đơn vị chủ động tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả liên kết.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu thành phố rà soát, ban hành các chính sách tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, tham gia liên kết sản xuất.

Đồng thời, thành phố sẽ cân đối, bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng địa phương, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Một trong những định hướng được Hà Nội chú trọng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối sản xuất và tiêu thụ.

Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương số hóa dữ liệu vùng trồng, thúc đẩy thương mại điện tử, tổ chức livestream bán nông sản và kết nối cung cầu trên các nền tảng số. Thành phố cũng định hướng kết hợp phát triển thị trường tiêu thụ nội địa với đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch; gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm sinh thái và du lịch nông thôn để đa dạng hóa đầu ra cho sản phẩm.