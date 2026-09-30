Hà Nội nắng nóng nhất nước, không khí lạnh khiến nhiệt giảm bao nhiêu độ?

Hà Nội nhiệt cao nhất nước trong đợt nắng nóng giữa mùa thu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như trạm: Chi Nê (Phú Thọ) 37.6 độ, Láng (Hà Nội) 38.0 độ, Hải Dương (Hải Phòng) 37.3 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 37.7 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.2 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37.1 độ, … Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất nước trong đợt nắng nóng đang diễn ra. Ảnh: Tuấn Anh

Ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 1/10, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Từ ngày 2/10 nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nhiệt độ miền Bắc có thể xuống 19-22 độ

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ khoảng ngày 1/10, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh nhưng cường độ yếu. Khoảng ngày 5/10, một đợt không khí lạnh khác được tăng cường xuống khu vực. Đợt không khí lạnh thứ hai được dự báo khiến nền nhiệt miền Bắc giảm đáng kể, một số nơi có thể xuống 19-22 độ C. Diễn biến này được xem là dấu hiệu rõ hơn về sự thay đổi thời tiết miền Bắc khi bước vào giai đoạn giao mùa.

Trước khi không khí lạnh về, Bắc Bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C. Từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác, có nơi có giông.

Tại Hà Nội, ngày 1-2/10, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 4 độ C so với trước đó, xuống khoảng 32 độ C. Thời tiết sau đó tiếp tục có xu hướng thay đổi khi khoảng đêm 4 đến ngày 5/10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Khi đó, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo có mưa gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ tiếp tục giảm.

Tại Hà Nội, ngày 5/10, nhiệt độ cao nhất khoảng 27 độ C, thấp nhất 22-23 độ C. Trời chuyển mát. Từ đêm 5 và ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đợt không khí lạnh tăng cường khoảng ngày 5/10 có khả năng khiến nền nhiệt tại miền Bắc giảm đáng kể. Một số nơi có thể xuống 19-22 độ C. Mức nhiệt này chủ yếu xuất hiện ở những khu vực có địa hình cao và về đêm, sáng sớm. Tại các đô thị đồng bằng, trong đó có Hà Nội, nhiệt độ được dự báo giảm nhưng chưa ở mức rét đậm.

Sự xuất hiện liên tiếp của các đợt không khí lạnh trong những ngày đầu tháng 10 khiến thời tiết miền Bắc có sự chuyển biến rõ rệt, từ trạng thái nắng nóng, ít mưa sang mưa rào, giông và trời mát. Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm không khí lạnh, đặc biệt là giông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Dù đầu tháng 10 xuất hiện liên tiếp các đợt không khí lạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hoạt động của không khí lạnh trong ba tháng cuối năm 2026 có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm.

Trong giai đoạn tháng 10-12, các đợt rét đậm, rét hại được dự báo xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại cũng có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Do đó, hai đợt không khí lạnh đầu tháng 10 có thể khiến thời tiết miền Bắc thay đổi rõ rệt, nhưng chưa phải dấu hiệu cho thấy mùa rét năm nay sẽ đến sớm.