Theo ghi nhận của PV trong ngày 17/11, thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái nắng ráo. Từ khoảng trưa đến chiều, nhiệt độ tăng lên trên 30 độ C, người dân khi di chuyển ngoài đường vẫn cảm nhận rõ nắng nóng.

Người đi đường giữa trưa nắng nóng ngày 17/11.

Trên đường phố Hà Nội trong ngày 17/11, nhiều người vẫn cảm nhận rõ cái nắng khá gay gắt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều.

Người dân di chuyển trên đường phố Hà Nội trong thời tiết nắng nóng ngày 17/11.

Bạn Tuấn Linh (sinh viên một trường Đại Học tại Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay trời nắng khá gắt, nhất là vào buổi trưa. Em đi học và di chuyển ngoài đường vẫn cảm thấy nóng, phải mặc áo chống nắng. Thời tiết những ngày gần đây thay đổi khá thất thường, ban ngày nắng, tối đến thì cảm thấy se se lạnh, em nghe dự báo ngày mai lại có không khí lạnh nên cũng đang chuẩn bị thêm áo ấm”.

Một số người dân sử dụng ô để che nắng.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trạng thái thời tiết này sẽ sớm thay đổi khi một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta.

Cụ thể, khoảng sáng 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Từ trưa và chiều cùng ngày, không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó tiếp tục tác động đến Trung Trung Bộ. Đến khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Hà Nội nắng nóng ngày cuối trước khi đón không khí lạnh mạnh tràn về vào ngày mai.

Tại Hà Nội, khoảng trưa và chiều 18/11, thành phố bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong ngày và đêm 18/11, khu vực có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm cùng ngày, thời tiết chuyển rét.

Không chỉ miền Bắc, khu vực Trung Bộ cũng cần đề phòng mưa lớn trong những ngày tới. Dự báo từ khoảng đêm 19/11 đến ngày 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.