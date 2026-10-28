Hà Nội nâng mức trợ cấp người yếu thế, đến 2030 an sinh Thủ đô vững chắc

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 26/10/2026 về việc thực hiện Thông báo số 159-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Kế hoạch xác định lộ trình cụ thể nhằm xây dựng mạng lưới bảo trợ xã hội đa tầng, nhân văn, gắn liền với bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Mục tiêu 2030: An sinh Hà Nội vững chắc, chăm sóc sức khỏe toàn dân

Theo Kế hoạch, đến năm 2030, Hà Nội cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, hiện đại và số hóa toàn diện, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho 100% người dân Thủ đô.

Đáng chú ý, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng đặt ra các chỉ tiêu rõ nét như: 100% người dân có sổ theo dõi sức khỏe điện tử và được khám sức khỏe định kỳ hằng năm;

100% người yếu thế được lập Hồ sơ an sinh xã hội số theo vòng đời, kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

100% đối tượng hưởng trợ cấp xã hội được chi trả qua phương thức không dùng tiền mặt, bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời.

Theo Kế hoạch, đến năm 2030, Hà Nội cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, hiện đại và số hóa toàn diện, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho 100% người dân Thủ đô. Ảnh: Bảo Loan

Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 180.000 lao động, giữ tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 2,5% (khu vực thành thị dưới 3,0%).

Tầm nhìn đến năm 2045, hệ thống an sinh xã hội của Thủ đô hướng tới tiệm cận chuẩn mực của các thành phố phát triển có thu nhập cao trên thế giới, cung cấp dịch vụ xã hội chất lượng cao, nền tài chính bền vững và năng lực ứng phó linh hoạt, kịp thời trước mọi rủi ro dịch bệnh, thiên tai hay biến cố xã hội.

Đột phá y tế cơ sở và phát triển "kinh tế chăm sóc"

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trên, Hà Nội tập trung chỉ đạo các trạm y tế xã, phường làm nòng cốt trong quản lý sức khỏe người dân thông qua sổ theo dõi sức khỏe điện tử. Đối với nhóm người cao tuổi hạn chế khả năng vận động, ngành y tế sẽ triển khai mô hình thăm khám, điều trị trực tiếp tại nhà.

Bên cạnh đó, Thành phố chú trọng phát triển chuyên khoa Lão khoa tại các bệnh viện đa khoa, nhân rộng mô hình "Nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi" và thí điểm triển khai Bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Mạng lưới chăm sóc ban ngày, chăm sóc tạm thời và chăm sóc giảm nhẹ cũng sẽ được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của xu hướng già hóa dân số.

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tiếp tục được đẩy mạnh thông qua Chương trình chăm sóc toàn diện 1.000 ngày đầu đời, tăng cường tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cùng các chương trình tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số.

Nâng mức trợ cấp xã hội, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau

Để hỗ trợ thực chất cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, Hà Nội chủ trương rà soát, tinh gọn các chính sách trùng lặp, tối ưu hóa nguồn lực ngân sách. Thành phố đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ đột xuất vượt trội so với mặt bằng chung cả nước, phù hợp với mức sống tối thiểu thực tế tại Thủ đô.

Hạ tầng giao thông, vỉa hè, xe buýt công cộng sẽ được cải tạo đồng bộ để 100% người khuyết tật tiếp cận thuận tiện. Hệ thống giáo dục hòa nhập cũng được tăng cường đầu tư tài liệu chữ nổi, ngôn ngữ ký hiệu và đội ngũ giáo viên chuyên trách.

Ngoài ra, Thành phố sẽ lập "Bản đồ rủi ro an sinh xã hội" gắn liền với từng hộ gia đình yếu thế. Tại các dự án thu hồi đất, chuyển đổi kinh tế, địa phương bắt buộc phải lập phương án đào tạo nghề, tạo sinh kế tại chỗ cho người dân trước khi giải phóng mặt bằng, kết hợp hỗ trợ lao động nông thôn tiếp cận kỹ năng nghề, kỹ năng xanh và chuyển đổi số.

Kế hoạch số 418/KH-UBND khẳng định quyết tâm của TP. Hà Nội trong việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, lấy sự hài lòng, sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân dân làm thước đo phát triển bền vững của Thủ đô.