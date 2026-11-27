Bữa ăn học đường, đầu tư cho tương lai

Trước đây, chính sách hỗ trợ tiền ăn từ ngân sách Nhà nước chủ yếu áp dụng đối với các nhóm học sinh đặc thù, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thực tiễn triển khai chính sách tại Hà Nội gợi mở yêu cầu xây dựng chuẩn chung về chất lượng bữa ăn học đường (Ảnh minh hoạ).

Tại Hội thảo Giáo dục 2026 diễn ra ngày 27/11, do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đạo tạo (GD&ĐT) tổ chức ngày 27/11, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo (GD&ĐT) Hà Nội, nhấn mạnh quan điểm: "Chi ngân sách cho bữa ăn học đường là đầu tư cho con người chứ không chỉ là một trợ cấp".

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiền, ở lứa tuổi 6-11, một bữa ăn đủ dinh dưỡng trong ngày học hai buổi có tác động trực tiếp đến sức khỏe, khả năng tập trung và mức độ chuyên cần của học sinh.

Tuy nhiên, khả năng chi trả của phụ huynh giữa các địa bàn còn chênh lệch đáng kể. Việc xây dựng thực đơn, xác định định lượng suất ăn tại nhiều nơi chưa có tính thống nhất. Trong khi đó, năng lực tổ chức và quản lý giữa 126 xã, phường cũng chưa đồng đều.

Trước thực tế này, Hà Nội lựa chọn phương án hỗ trợ phổ cập có phân tầng, tất cả học sinh tiểu học ăn bán trú đều được hưởng chính sách, trong đó học sinh thuộc nhóm yếu thế và địa bàn khó khăn được hỗ trợ ở mức cao hơn. Toàn bộ kinh phí do ngân sách Thành phố bảo đảm, không tạo thêm áp lực cho ngân sách cấp xã.

Theo đó, Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên triển khai trên diện rộng chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Chính sách được thực hiện trong bối cảnh thành phố có hơn 2,3 triệu học sinh, trong đó riêng cấp tiểu học có khoảng 763.000 em.

Trong năm đầu tiên, thành phố hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh tại các xã miền núi, bãi giữa sông Hồng và 20.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh các địa bàn còn lại. Tổng kinh phí dành cho chính sách này khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.

Sau một năm thực hiện, 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học đã tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú, với hơn 633.000 học sinh được thụ hưởng, tương đương gần 84% tổng số học sinh tiểu học.

Đáng chú ý, số học sinh đăng ký ăn bán trú tăng khoảng 26% so với thời điểm xây dựng chính sách. Kết quả này cho thấy rào cản về chi phí đối với việc tổ chức ăn bán trú từng bước được tháo gỡ.

Báo cáo từ các nhà trường cũng ghi nhận chiều cao bình quân của học sinh tăng từ 1,5-3 cm, cân nặng tăng từ 1-3,3 kg trong năm học; tỷ lệ suy dinh dưỡng có xu hướng giảm.

Dù vậy, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, do chưa có nhóm đối chứng nên chưa thể khẳng định mối quan hệ nhân quả giữa chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú và những chuyển biến về thể chất của học sinh.

Siết chuẩn, minh bạch chất lượng bữa ăn học đường

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, năm học đầu tiên triển khai chính sách cũng bộc lộ một số bất cập. Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp chưa thống nhất, nguồn thực phẩm phải qua nhiều khâu trung gian, một số nơi xuất hiện tình trạng cắt giảm định lượng suất ăn. Trong khi đó, cơ sở vật chất phục vụ bán trú chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng số lượng học sinh.

Từ năm học 2026-2027, Hà Nội điều chỉnh chính sách, quy định mức ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày. Ngân sách hỗ trợ 100% mức ăn đối với học sinh thuộc diện ưu tiên và 70%, tương đương 28.000 đồng/ngày, đối với các học sinh còn lại.

Đối tượng được hỗ trợ toàn bộ tiền ăn cũng được mở rộng, gồm học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học sinh khuyết tật, thuộc diện bảo trợ xã hội; con liệt sĩ và con thương binh.

Việc quy định mức ăn tối thiểu cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của Hà Nội, từ hỗ trợ một khoản kinh phí sang thiết lập mặt bằng chất lượng tối thiểu cho bữa ăn học đường. Sau khoảng một tháng rưỡi triển khai chính sách mới, tỷ lệ học sinh tiểu học đăng ký ăn bán trú đã đạt trên 85%, trong đó mức tăng được ghi nhận rõ nét tại các địa bàn khó khăn.

Để bảo đảm chất lượng bữa ăn tương xứng với nguồn lực đầu tư, thành phố xây dựng cơ chế quản lý dựa trên ba yếu tố: kinh phí, chuẩn chuyên môn và dữ liệu.

Các trường phải xây dựng bảng định lượng riêng cho học sinh lớp 1, lớp 2 và nhóm học sinh từ lớp 3 đến lớp 5; công khai thực đơn theo chu kỳ hai tuần, bảo đảm không lặp lại món chính. Bữa ăn phải đáp ứng đủ năm thành phần, tuân thủ quy trình bếp một chiều, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ.

Thông qua nền tảng Hanoi Check, phụ huynh có thể theo dõi thực đơn, định lượng, thông tin nhà cung cấp, hóa đơn và hình ảnh suất ăn hằng ngày của học sinh.

Đáng chú ý, thực đơn chỉ được đưa vào sử dụng khi đáp ứng các yêu cầu về năng lượng và thành phần dinh dưỡng trên hệ thống. Sau mỗi bữa ăn, hiệu trưởng xác nhận kết quả thực hiện, làm căn cứ quyết toán kinh phí.

Công tác giám sát được tổ chức ở ba cấp độ: Kiểm tra đột xuất của các đoàn liên ngành; quản lý trực tiếp của hiệu trưởng; giám sát cộng đồng với sự tham gia hằng ngày của ít nhất hai đại diện cha mẹ học sinh trong quá trình tiếp nhận thực phẩm và chia suất ăn.

Cơ chế này góp phần tăng tính công khai, minh bạch, đồng thời từng bước chuyển hoạt động quản lý bữa ăn học đường từ kiểm tra sau khi thực hiện sang giám sát theo thời gian thực.

Cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú thay đổi qua hai năm học.