Hà Nội nâng chất nhân lực, mở cơ hội đón vốn

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô. Ảnh: TH

Trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III (CEF III), dự kiến diễn ra ngày 8/10, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME), Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn, về nâng chất lượng nhân lực, mở rộng cơ hội thu hút vốn và hỗ trợ doanh nghiệp.

Thưa ông, Hà Nội có nhiều lợi thế về nhân lực. Làm thế nào để lợi thế ấy mở thêm cơ hội thu hút vốn đầu tư?

Hà Nội có nguồn nhân lực, thị trường, hệ thống đại học và viện nghiên cứu. Để những lợi thế ấy chuyển thành dòng vốn đầu tư chất lượng cao, cần nâng chất lượng dự án, năng lực doanh nghiệp và hiệu quả kết nối.

CEF III có thể là nơi giới thiệu doanh nghiệp có tiềm năng, dự án đổi mới sáng tạo và nhu cầu hợp tác công nghệ tới đối tác quốc tế. Điều chúng tôi kỳ vọng là những cơ hội đầu tư, nhân lực, công nghệ và thị trường được hình thành từ những cuộc gặp.

Từ góc độ tăng trưởng, Hà Nội cần tạo thêm giá trị trên cùng một đơn vị nguồn lực. Mở rộng vốn đầu tư và quy mô sản xuất phải đi cùng nâng năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải thiện quản trị. Con người giữ vai trò trung tâm.

Theo ông, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần ưu tiên nâng năng lực đội ngũ quản trị tài chính ở khâu nào để chuẩn bị tốt hơn cho việc gọi vốn?

Theo tôi, doanh nghiệp cần xác định cụ thể nhu cầu vốn: số tiền, thời điểm, mục đích sử dụng và hình thức huy động phù hợp. Đội ngũ quản trị phải chuyển nhu cầu ấy thành phương án có thể thẩm định, làm rõ cách phân bổ vốn, khả năng tạo doanh thu, lợi nhuận, thời gian hoàn vốn và rủi ro.

Tiếp theo là chuẩn hóa dữ liệu tài chính và hồ sơ pháp lý. Nhà đầu tư cần đánh giá dòng tiền, chi phí, công nợ, tài sản và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Sản phẩm tốt, thị trường có tiềm năng vẫn cần được thể hiện bằng hồ sơ đầu tư rõ ràng, có thể kiểm chứng.

Doanh nghiệp cũng phải xác định quyền lợi dành cho nhà đầu tư và cơ chế hợp tác. HANOISME cùng các đơn vị sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận vốn, đồng thời kết nối đối tác phù hợp.

Chuẩn bị con người cũng cần đi cùng đầu tư công nghệ. Máy móc, phần mềm chỉ phát huy giá trị khi đội ngũ biết vận hành, khai thác dữ liệu và cải tiến quy trình. Doanh nghiệp cần xác định chiến lược cạnh tranh, từ đó phát triển những năng lực phù hợp và đào tạo liên tục.

Ghi nhận tại CEF II, từ 43 doanh nghiệp đăng ký huy động vốn, tìm nhà đầu tư hoặc đối tác chiến lược, Ban Tổ chức đã chọn bốn đơn vị kết nối chuyên sâu: Công ty Cung ứng lao động Human Power, Công ty TNHH TM Kumi Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ Homegy và Công ty TNHH TM Thiên Thanh Việt Nam. Tổng cộng 10 cuộc hẹn được bố trí với SHS, TNB Aura và BestB Capital. Theo ban tổ chức, sau các cuộc gặp, doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ tiếp tục trao đổi, thẩm định để xem xét khả năng hợp tác.

Người lao động vận hành thiết bị sản xuất tại Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN). Ảnh: DN

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, sự hỗ trợ của hiệp hội sẽ bắt đầu từ đâu, thưa ông?

Tôi đề xuất liên kết Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp thông qua đơn đặt hàng. Cơ quan quản lý cần dự báo nhu cầu nhân lực cho những năm tới, xác định ngành nghề, số lượng và chuẩn kỹ năng để định hướng đào tạo.

Doanh nghiệp cần tham gia từ đầu: cùng xây dựng chương trình, cử chuyên gia giảng dạy, cung cấp dữ liệu, bài toán thực tế, vị trí thực tập và cam kết tuyển dụng. Nhà trường cần đánh giá chất lượng qua khả năng làm việc của người học.

Có thể xây dựng liên kết kỹ năng theo ngành, chẳng hạn AI, bán dẫn, logistics, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ xanh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tự có một học viện riêng, nên nền tảng đào tạo dùng chung sẽ giúp họ tiếp cận nguồn lực đào tạo.

HANOISME và Ban Tổ chức hướng đến vai trò tập hợp nhu cầu, kết nối và điều phối. Với cơ quan quản lý, chúng tôi chuyển kiến nghị của doanh nghiệp thành vấn đề có dữ liệu, đề xuất. Với cơ sở đào tạo, nhu cầu doanh nghiệp cần được chuyển thành chương trình bồi dưỡng kỹ năng phù hợp.

Qua nền tảng cefhanoi.vn, doanh nghiệp có thể đăng ký nhu cầu về vốn, M&A và tìm kiếm đối tác. HANOISME sẽ tổng hợp, phân nhóm nhu cầu, chuyển tới các đơn vị chuyên môn để tư vấn, kết nối và tiếp tục hỗ trợ sau diễn đàn.

Sau diễn đàn, ông mong HANOISME sẽ tạo được chuyển biến gì trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp?

Với CEF III, Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn năm đến bảy vấn đề ưu tiên, xác định đầu mối, trách nhiệm, thời hạn và kết quả. HANOISME sẽ tập hợp, điều phối, theo dõi tiến độ; doanh nghiệp tham gia đánh giá để điều chỉnh hoạt động hỗ trợ.

Từ CEF II, tôi đã đề xuất theo dõi hồ sơ ở các mốc 30, 60 và 100 ngày. Cần rõ hồ sơ hoàn thiện đến đâu, cuộc gặp nào được tiếp nối, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận vốn, đơn hàng hoặc hợp tác gì. Theo dõi từng bước sẽ giúp nhận diện vướng mắc về chuẩn bị hồ sơ, chất lượng kết nối hay điều kiện đầu tư.

HANOISME và đơn vị hỗ trợ cần giúp doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận nguồn lực. Nhu cầu nhân lực phải được chuyển thành đơn đặt hàng đào tạo; nhu cầu vốn cần đi cùng chuẩn hóa tài chính, pháp lý và phương án hợp tác. Đích đến là doanh nghiệp có năng suất cao hơn, quản trị hiện đại hơn, làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Trân trọng cảm ơn ông!